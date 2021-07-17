HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tuz Gölü'nden sonra şimdi de Gediz Deltası! İnceleme başlatıldı

Tuz Gölü'nden sonra şimdi de Gediz Deltası! İnceleme başlatıldı

17.07.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Gediz Deltası'nda bulunan doğal sit alanında aralarında flamingoların da bulunduğu kuş ölümleri endişe uyandırdı.

Tuz Gölü'nden sonra şimdi de Gediz Deltası! İnceleme başlatıldı

İlçeye bağlı Gediz Deltası'nda bulunan Ragıp Paşa Dalyanı'nda telef olmuş, aralarında flamingoların da bulunduğu çok sayıda kuşun cansız bedeni bulundu.

TELEF OLAN FLAMİNGOLARIN CANSIZ BEDENLERİ TOPLANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Belediye yetkilileri bölgede inceleme yaparken, telef olan flamingoların cansız bedenleri toplandı.

1

Tuz Gölü'nde korkunç görüntü! Yüzlerce yavru flamingo öldüTuz Gölü'nde korkunç görüntü! Yüzlerce yavru flamingo öldü

Özellikle Kuş Cenneti ve Gediz Deltası'nda yoğun olarak bulunan flamingoların ve başka türden kuşların ölümüne ilişkin, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

2

KAÇAK AVLANMA ŞÜPHESİ VAR

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Çiğli Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü yetkilileri, kuşların kaçak avlanma şüphesiyle telef olduklarını da değerlendirdiklerini, ölü bulunan kuşların vücudunda saçma izleri olup olmadığına dair inceleme yapılacağını bildirdi. (İHA)

3

Son Dakika: Bakan Pakdemirli'den flamingo ölümleriyle ilgili açıklamaSon Dakika: Bakan Pakdemirli'den flamingo ölümleriyle ilgili açıklama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozduŞeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozdu
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
İstanbul'da yolcu minibüsüne silahlı saldırıİstanbul'da yolcu minibüsüne silahlı saldırı
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Valilikten açıklama

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Valilikten açıklama

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

Survivor Sahra'nın değişimi! Bambaşka biri oldu

Survivor Sahra'nın değişimi! Bambaşka biri oldu

Marmara'daki müsilajdan eser kalmadı! Uzaydan görüntülendi

Marmara'daki müsilajdan eser kalmadı! Uzaydan görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.