Tuzla CHP Belediye Başkan Adayı: Tuzla'nın pis kokuyla anılmasından rahatsızız

Sinem ERYILMAZ - İlknur SARGUT / İSTANBUL, (DHA) - Tuzla'nın pis kokuyla anılmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Salim Gürsoy, "Biz bu konuda yapılması gerekenlerin neler olduğunu da biliyoruz. Yapılacak çalışmalarla bu koku Tuzla halkının kaderi olarak bırakılmayacaktır" dedi. İstanbul Tuzla İçmeler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenden dolayı kimyasal bir koku yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri kokunun nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Kokunun yayıldığı mahalledeki bir okulda öğrenciler rahatsızlanınca evlerine gönderildi. Vatandaşların ilgili kurumlara haber vermesi üzerine AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı. Ekipler, rögar kapaklarını kaldırarak kanallarda ve mahalledeki değişik noktalarda gaz ölçümü yaptı. AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, kokunun kaynağının evsel veya kimyasal atık olabileceği üzerinde duruluyor. Bu kimyasalın kanalizasyonda çökme yaptığı, kokunun da bundan kaynaklandığı düşünülüyor.

Yetkililer, kokunun giderilmesi için kanalizasyonlara su basılarak kimyasalın çözülmesini sağlayamaya çalıştıklarını, ölçümlerde hidrojen sülfür değerlerinin biraz yüksek çıktığını belirtti. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da çevreye yayılan kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin soruşturma başlattı. ÖĞRENCİLER RAHATSIZLANDI, EVLERİNE GÖNDERİLDİ Öte yandan Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu koku nedeniyle boşaltıldı. Öğrencilerin rahatsızlık hissetmesi üzerine okul yönetiminin öğrencileri evlerine gönderdiği öğrenildi. "BU KOKU TUZLA'NIN KADERİ OLMAYA BAŞLADI" CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Salim Gürsoy yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kokudan dolayı sadece İçmeler Mahallesi'nin değil Evliya Çelebi Mahallesi'nin de etkilendiğini söyleyen Salim Gürsoy, "Yanı başımızda bulunan devlet hastanemizde yatan hastalarımızı da etkiledi. Bu koku maalesef Tuzla'nın kaderi olmaya başladı. Bu kadere bir son vermek gerekiyor. Yetkililerimizin ve belediyemizin bu konuda gerekli tedbiri almadığını düşünüyorum. Ve hatta Belediye Başkanımızın bu sabah yaptığı açıklamasında bir 'sabotaj' olabileceğini söylemiş. 'Sabotaj' kelimesi Tuzla halkına yapılan bir haksızlıktır. Bunlara tedbir alacak makam belediye başkanlığıdır" dedi.