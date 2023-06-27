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Tuzla'da 20 milyon liralık vurgun! 200 kilo ağırlığındaki kasayı böyle götürmüşler...

27.06.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla'da maskeli kişiler bir iş insanının evinden 20 milyon lira çaldılar. Soyguncuların 200 kilo ağırlığındaki kasayı sürükleyerek evden çıkarma anları güvenlik kameralarına yansıdı. İşte saniye saniye o anlar!

Tuzla'da 20 milyon liralık vurgun! 200 kilo ağırlığındaki kasayı böyle götürmüşler...

Dün gece saat 22.00 sıralarında İstanbul Tuzla'da meydana gelen olayda, iş insanı Gökhan Korkusuz, akşam saatlerinde eşinin doğumu için evinden ayrılarak hastaneye gitti. O esnada evin boş olmasını fırsat bilen maskeli ve silahlı 5 şahıs, Korkusuz'a ait villaya girdi.

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Eve giren şüpheliler, toplam değeri 20 milyon lira olan bir miktar para ve ziynet eşyanın bulunduğu kasayı sürükleyerek evden çıkardı. Soyguncular çaldıkları kasayı olay yerine geldikleri araca yükleyerek hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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20 MİLYON LİRALIK KAYIP...

Yaşanan olaya ilişkin konuşan ev sahibi Gökhan Korkusuz, "Eşim doğum yapmıştı, hastaneye yanına gittim ardından eve geri geldiğimde kapıların açık olduğunu gördüm. Kameralara baktığımızda beyaz bir araçla 5 kişi maskeli ve silahlı şekilde eve giriş yapıyor. 200 kilogramlık çelik kasayı sürükleyerek götürmüşler. Kasada para, ziynet eşyalar ve evraklarım vardı. Yaklaşık 20 milyon lira civarında bir kaybımız var" dedi. (İHA)

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