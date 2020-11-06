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Tuzla’da apartman dairesinde yangın! Büyük panik yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 02:45 | Son Güncelleme

Tuzla Şifa Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan binanın dördüncü katında yangın çıktı. Apartman dairesinde çıkan yangın birden büyüyerek dairenin mutfak kısmını komple kapladı. Çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Tuzla’da apartman dairesinde yangın! Büyük panik yaşandı

Olay saat 01.00 sıralarında Şifa Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairenin mutfak kısmında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek apartmanı komple sardı. Haber edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri cadde üzerinde önlem alınırken, bina içerisinde oturan vatandaşlar tahliye edildi.

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İtfaiye görevlileri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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Yangında ölen yada yaralanan olmazken, daire içerisinde maddi hasar oluştu.

(İHA-DHA)

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