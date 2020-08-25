Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerada

Faciaya davet çıkartan sürücü çocuğun camdan sarkmasını önemsemedi.

Tuzla, D-100 Karayolunda kaydedildiği öğrenilen görüntü de çocuğun camdan sarkmasını önemsemeyen sürücü dakikalarca yola o şekilde devam etti. Vücudunun yarısını dışarıya çıkartan çocuğu görüntüleyen seyir halindeki bir diğer otomobil sürücüsü, "Bir ailenin sorumsuzluğu, çocuk camdan sarkmış hiç umurunda değil" diyerek tepkisini dile getirdi. Dakikalarca süren tehlikeli yolculukta şans eseri bir facia yaşanmadı.

(İHA)

