Tuzla'da fabrikada patlama! Canlı yayında yayında açıkladı, facianın eşiğinden dönüldü

Son dakika: Tuzla'da bugün bir fabrikada patlama meydana geldi. Boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Öğlen ve cuma namazı vakti olması nedeniyle az kişinin olduğunu görüyoruz" dedi.

YANGIN 5 FABRİKAYA DAHA SIÇRADI

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada saat 13.00 sıralarında yaşanan patlama sonrası yangın bitişikteki 5 fabrikaya daha sıçradı. Patlamanın etkisiyle birçok iş yeri ve araçta hasar meydana geldi. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmekte zorlandı. Tuzla Kaymakamı Ali Akça ise patlamada 3 kişinin öldüğünü açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da 3 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin de yaralandığı belirtildi. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri ambulansla adli tıp kurumuna sevk edildi. Cenazelerini görmek isteyen aile yakınları ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

"200 METRE YARIÇAPLI ALANDA DA ŞU ANDA CİDDİ MADDİ HASARLAR VAR"

Olayla ilgili açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Şu anda kimyacılar sanayi sitesinin önündeyiz ve patlama olan binanın önünde bulunuyoruz. Patlama olan binada yangınla beraber patlama oluyor ama yangın etkisi daha çok o başlangıç binasında var ama diğer taraflarda patlamanın şiddetini görüyoruz. 9 tane yaralı var ve 3 tane şu anda ölen vatandaşımıza ulaşıldı. Kimlikleri tespit ediliyor. İsimler var ama adli süreç başladığı için onları açıklamak yerine şimdi şu süreçte 3 kayıp şekilde bildiriliyor. Dolayısıyla adli süreçle beraber bir de yine alan içerisinde başka kayıp var mı başka yaralı var mı. Ama özellikle de kayıplar açısından enkaz altında şu an aramalar yapılıyor. Ondan sonra yapılacak açıklama. Zaten kimyacılar, yani daha doğrusu kimya sanayinde olduğu için son çıkan ürünlerin de ham maddeleri yanıcı ve patlayıcı olduğu için birçok yerlerde çeşitli patlayıcılar depolanabiliyor. Dolayısıyla bir yerde çıkan yangın zincirleme birkaç yerde patlamaya neden olabiliyor. Ve çok şiddetli patlamalara neden olabiliyorlar. 200 metre yarıçaplı alanda da şu anda ciddi maddi hasarlar var. Camlar kırılmış. Bazı parçalar sağa sola savrulmuş ve binalara ve araçlara zarar vermiş" dedi.

"ÖĞLEN VE CUMA NAMAZI VAKTİ OLMASI NEDENİYLE..."

Katıldığı canlı yayında da açıklama yapan Yazıcı, "3 tane ana patlama oldu. 2 binada çok hasar var. Camlar kırıldı, uçan parçalar maddi hasar verdi. Öğlen ve cuma namazı vakti olması nedeniyle az kişinin olduğunu görüyoruz. Fabrikanın üretime ara verdiği de iddia edilmişti ama detayları adli soruşturma sonucunda öğreneceğiz."



