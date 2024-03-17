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Tuzla’da husumetlisinin aracına kurşun yağdırdı!

17.03.2024 12:04
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Tuzla’da bir şahıs, husumetli olduğu kişinin park halindeki aracına silahla ateş etti. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tuzla’da husumetlisinin aracına kurşun yağdırdı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 12 Mart tarihinde saat 00.15 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde park halindeki bir araca 2 adet mermi isabet ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, araç sahibi ile aynı binada oturan H.A., S.G. ve O.A. isimli şahısların daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettikleri ve bu konudan dolayı husumetli oldukları tespit edildi. Olayı da bu şahısların gerçekleştirebilecekleri bildirildi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. O.A. isimli şahsa ait gri renkli bir aracın olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Bunun üzerine şahıslar yakalandı. Çalışmaların devamında O.A. isimli şahsın olay günü aracı B.B. isimli şahsa verdiği ve olayı gerçekleştirenler arasında olmadığı tespit edildi. Şüpheli B.B., olayda kullanmış olduğu ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Konu ile yakalanan H.A., S.G. ve B.B. isimli şüpheliler, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması”, “Tehdit” ve “Mala Zarar Verme” suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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