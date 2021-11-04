Tuzla’da motosiklette ‘bacak bacak üstüne yolculuk’ kamerada

Tuzla’da yolda seyir halinde olan motosikletli kurye, rahat sürüş şekliyle adeta pes dedirtti.

KENDİSİNİ GÖRÜTÜLEYEN KİŞİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Motosiklet sürücüsü önce bir elini gidondan çekerek arkaya attı. Ardında bacak bacak üstüne atarak yoluna devam etti.Bir süre yoluna bu şekilde devam eden motokurye, kendisini görüntüleyen başka bir sürücüyü görünce de tepki gösterdi. Motokuryenin trafikte rahat tavırlarıyla hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

O ANLAR KAMERADA

Motokuryenin bacak bacak üstüne atarak yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

