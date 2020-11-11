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Tuzla'da yasak aşk cinayeti! Sevgilisiyle birlikte eşini öldüren kadın yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2020 14:05 | Son Güncelleme

Tuzla'da hastanede temizlik şefi olan Özgür K. eşi Zeliha K. ve eşinin sevgilisi Cihat T. tarafından, öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Tuzla'da yasak aşk cinayeti! Sevgilisiyle birlikte eşini öldüren kadın yakalandı

Olay, pazartesi günü saat 13.00 sıralarında Tuzla Akfırat Mahallesi Göçbeyli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan Özgür K.'nın eşi Zeliha K. ile Cihat T. isimli kişinin arasında gönül ilişkisi vardı.

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Durumu öğrenen Özgür K. eşiyle görüşmek istedi. Görüşmeye şüpheli Cihat T.'nin yakınları Mehmet T., Zehra A., Eda Nur A.'da geldi. Görüşmede Özgür K. önce Mehmet T. tarafından darp edildi. Özgür K. daha sonra Cihat T. ve Zeliha K. tarafından öldürüldü.

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Şüpheliler buradan otomobille kaçtı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Gümüşhane'ye gitmek üzere yola çıktıklarını, daha sonra Çankırı'dan geri döndükleri tespit etti. Şüpheliler, İstanbul'a giriş yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DHA

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