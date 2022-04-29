Tuzla'daki patlama sonrası Prof. Dr. Orhan Şen'den önemli açıklama: Bölgeden uzaklaşın

Tuzla’da Vernikçiler Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sesi Tuzla dışında Anadolu Yakasının farklı ilçelerinden de duyuldu. Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Olayda 9 işçi hafif şekilde yaralanırken 3 işçi ise hayatını kaybetti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği tarafından Tuzla’daki yangına ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.15’te Tuzla ilçesi Ortamahalle Atayolu Caddesinde kimyevi üretim yapılan, Boya ve Vernikçiler Kooperatifindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, ambulans, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür. Yangında hafif şekilde yaralanan 9 işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, T.A, M.Ö ve T.T adlı 3 işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangında hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

''MASKE TAKIN, DIŞARI ÇIKMAYIN''

Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında Tuzla'daki patlamanın ardından önemli uyarılarda bulundu. Şen'in açıklamaları ise şöyle: Bu sıradan bir duman değil, kimyasal maddeden çıkan tehlikeli bir duman. Bu dumanı teneffüs etmemek lazım, teneffüs edildiğinde ciddi sağlık sorunları olabilir. Maske takmak gerekir, N-95 gibi. Bu asit yağışlarına neden olabilirdi. Dumanlar buluta kadar gitseydi asit yağışları da meydana gelebilirdi. Bunun içinde kimyasal maddeler var. Yani bir ev yansa karbondioksit çıkar ama bu yangının içinde kimyasal madde var. Diğer dumanlardan farkı içerisindeki kimyasallar.

Onun için o civardakilerin maske takması lazım. Oradan uzaklaştırılmaları lazım. Kesinlikle maskesiz çıkmasınlar, bir de rüzgar bu dumanı nereye götürecek, ona da bakmak lazım. Bu bölgedekilerin yangın tamamen sönene kadar dışarı çıkmasınlar.

