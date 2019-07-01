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- TUZLA'DA CİNSEL GÜÇ ARTIRICI SAHTE ÜRÜN OPERASYONU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 13:02 | Son Güncelleme

TUZLA'da iki adrese düzenlenen operasyonda  merdiven altı üretim ,cinsel güç artırıcı sahte 108 bin ürün ele geçirildi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da iki adrese düzenlenen operasyonda merdiven altı üretim ,cinsel güç artırıcı sahte 108 bin ürün ele geçirildi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 250 bin lira olan cinsel içerikli ilaç, macun, jel ve sprey bulunurken 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, cinsel içerikli ilaç satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri Tuzla’da tespit ettiği bir iş yeri ve bir evi yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takiple izledi.

108 BİN 895 CİNSEL GÜÇ ARTTIRICI MALZEMEYE EL KONULDU
Ekipler, 25 Haziran'da iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında merdiven altı üretim, sahte 5 bin 120 cinsel gücü arttırıcı hap, 74 bin 882 gıda takviyeli macun, 23 bin 590 cinsel içerikli çikolata ve jel, 4 bin 525 cinsel içerikle krem ve sprey ve 778 gıda takviyeli yağ, sıvı enerji içeceği ile damla ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

4 KAMYONA SIĞDI
Polis ekiplerinin ele geçirdiği cinsel gücü arttırıcı hap, macun, jel, çikolata, krem gibi ürünler 4 kamyona yüklenerek el konuldu. Ele geçirilen cinsel içerikli malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 250 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Ö. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BASKIN ANLARI POLİS KAMERASINDA
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin işyeri ve eve yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin depolara baskın yapması ve içeride bulunan cinsel içerikli ürünleri incelemesi görülüyor. Polis ekipleri sayımlarını yaptıktan sonra nakliyeciler yardımıyla ev ve işyerinde bulunan 108 bin 895 cinsel içerikli ürünü kutular ve çuvallara doldurarak kamyonlara yüklemesi kameralara kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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-(Polis Kamerası)
-Ekiplerin işyerine girmesi
-İşyerinde ve evde yapılan aramalar
-Ele geçirilen cinsel içerikli ürünler
-Nakliyecilerin kutuları ve çuvalları taşıması
-(Aktüel)
-Sergiden görüntü
-Ele geçirilen ürünlerden görüntüler
-Genel ve detaylar

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