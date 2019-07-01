- TUZLA'DA CİNSEL GÜÇ ARTIRICI SAHTE ÜRÜN OPERASYONU 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da iki adrese düzenlenen operasyonda merdiven altı üretim ,cinsel güç artırıcı sahte 108 bin ürün ele geçirildi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 250 bin lira olan cinsel içerikli ilaç, macun, jel ve sprey bulunurken 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, cinsel içerikli ilaç satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri Tuzla’da tespit ettiği bir iş yeri ve bir evi yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takiple izledi.

108 BİN 895 CİNSEL GÜÇ ARTTIRICI MALZEMEYE EL KONULDU

Ekipler, 25 Haziran'da iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında merdiven altı üretim, sahte 5 bin 120 cinsel gücü arttırıcı hap, 74 bin 882 gıda takviyeli macun, 23 bin 590 cinsel içerikli çikolata ve jel, 4 bin 525 cinsel içerikle krem ve sprey ve 778 gıda takviyeli yağ, sıvı enerji içeceği ile damla ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

4 KAMYONA SIĞDI

Polis ekiplerinin ele geçirdiği cinsel gücü arttırıcı hap, macun, jel, çikolata, krem gibi ürünler 4 kamyona yüklenerek el konuldu. Ele geçirilen cinsel içerikli malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 250 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Ö. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.