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Tuzla'da çocuğun darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 22:01 | Son Güncelleme

Otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Hakimlik, şüpheli hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydınlı Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsünün çocuğu darbetme görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmış, şüpheli U.Ö. gözaltına alınmıştı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli U.Ö, ifadesinin alınmasının ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli U.Ö'nün üzerine atılı suçları işlediğine dair somut delillerin bulunmasına rağmen, atılı suçun kanunda ön görülen cezası, sabit ikametgah sahibi olması, adli kontrol tedbiri ile beklenilen faydanın sağlanabileceği gerekçeleriyle tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verdi.

Hakimlik, şüpheli hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Şüpheli U.Ö'nün hakimlikteki beyanında, yaptığından dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Çocuklar arabama taş attılar. Ben de öfkelendim. Aracı durdurdum ve çocuklardan birisini yakaladım. Birkaç tane tokat attım. Diğerlerinin yerini sordum. Ormanlık alanda olacağını söyleyince ormanlık alana doğru yürürken bir bayan bağırdı. Zaten çocukları bırakacaktım. Çok pişmanım. Çocuğu alıkoyma gibi bir kastım yoktu. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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"Otomobiline çekirdek atan çocuğu darp" Adli Kontrol Tuzla

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