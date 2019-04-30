Tuzla'da çocuğun darbedilmesi

Şüpheli U.Ö'nün hakimlikteki beyanında, yaptığından dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Çocuklar arabama taş attılar. Ben de öfkelendim. Aracı durdurdum ve çocuklardan birisini yakaladım. Birkaç tane tokat attım. Diğerlerinin yerini sordum. Ormanlık alanda olacağını söyleyince ormanlık alana doğru yürürken bir bayan bağırdı. Zaten çocukları bırakacaktım. Çok pişmanım. Çocuğu alıkoyma gibi bir kastım yoktu. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

