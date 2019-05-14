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Tuzla'da polisin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 10:11 | Son Güncelleme

  TUZLA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu madde ve 18 şırınga çıktı.

Tuzla'da polisin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu madde ve 18 şırınga çıktı. Polis, gözaltına aldığı 2 kişiden birinin evinde yaptığı aramada da 81 gram eroin ele geçirdi.
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 Mayıs'ta şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı kontrollerde yarım gram eroin, ve 1'i kullanılmış 18 şırınga ele geçirdi. Polis ekipleri araçta bulunan 33 yaşındaki B.C. ve 35 yaşındaki H.H.Ö.'yü gözaltına aldı. Polis ekipleri ertesi gün gözaltına alınan H.H.Ö.'nün Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde evi bulunduğunu uyuşturucu maddeyi bu adreste sakladığını değerlendirerek eve baskın düzenledi.
Evde yapılan aramalarda 81 gram eroin, 3 uyuşturucu hap, 4 kullanılmamış şırınga ile içinde yaklaşık 3 gram uyuşturucu madde bulunan şırınga, 7 kırmızı reçeteli hap, 145 poşet, 2 kullanılmış alüminyum folyo, 2 hafıza kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.C. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, H.H.Ö. ise, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

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