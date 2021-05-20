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TV ve bilgisayar başında vakit geçirenler risk altında! Kurtulmak için bunları yapmanız gerekiyor

20.05.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji geliştikçe ekranlara baktığımız süre de uzamaya başladı. Telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, televizyonlar her daim yanımızda. Özellikle telefonla geçirdiğimiz süre o kadar fazla ki! Tabii ki uzun süre ekrana bakmanın da sağlığımıza çeşitli zararları var. Gelin; önce bu zararları keşfedelim, sonra da bu zararlardan korunmak için ne yapmamız gerektiğine bakalım.

TV ve bilgisayar başında vakit geçirenler risk altında! Kurtulmak için bunları yapmanız gerekiyor

Çağımız teknoloji çağı. Artık her şey online platformlar üzerinden yapılıyor. Haliyle ekrana baktığımız süre de haddini aşmaya başladı. Özellikle online toplantısı olanlar ya da okulu olan öğrenciler sabahtan akşama kadar bilgisayar ve tablet başında. Hal böyle olunca pek çok kişi ekrana uzun süre bakmanın zararlarıyla tanıştı.

UZUN SÜRE EKRANA BAKMANIN SAĞLIĞIMIZA ZARARLARI

  • Uzun süre ekrana bakmanın en önemli zararlarından biri göz sağlığımızı bozması. Gün boyu bilgisayar, telefon ve televizyon başındaysanız günün sonunda gözlerinizin yorulduğunu, karıncalaştığını ve ağrımaya başladığını fark edersiniz. Bu da zamanla görme bozukluğu ile sonuçlanır.
  • Gününüzün büyük çoğunluğunu ekran başında geçiriyorsanız göz kuruluğu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
  • Odaklanma sorunu da uzun süre ekran başında olan kişilerin etkisi altında kaldığı zararlardan biri.
  • Sadece göz sağlığımız değil, vücudumuzun pek çok yerinde uzun süre ekrana bakmanın zararları ile karşılaşabilirsiniz. Örneğin, baş ağrılarınız ortaya çıkabilir ve bu zamanla artabilir.
  • Ekran başında dik oturmak son derece zor. Dik oturmadığınızda ise boyun, omuz ve sırt ağrıları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
  • Aynı zamanda uzun süre ekrana baktığınızda his ve tepkileriniz de azalabilir. Deyim yerindeyse uyuşuk bir vücuda ve ruh haline bürünebilirsiniz.
    Tahmin edersiniz ki uyku düzeniniz de bu durumdan olumsuz etkilenir.

BU ZARARLARDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

l 20 dakikada bir farklı bir yere odaklanarak gözlerinizi dinlendirebilirsiniz. Böylece odaklanma probleminin de önüne geçmiş olursunuz.
l Gözlerinizi dinlendirmek için yapabileceğiniz başka bir egzersiz daha var. Avuç içini birbirine sürterek ısınmasını sağlayın. Daha sonra gözlerinizi kapatarak avuç içlerinizi gözlerinize yerleştirin. Yaklaşık bir dakika bu pozisyonda bekleyin.
l Ekran başındayken UV ışınlarına karşı koruma sağlayan gözlük kullanabilirsiniz.
l Göz kuruluğunuzun önüne geçmek için doktorunuza danışarak suni göz yaşı kullanabilirsiniz.
l Göz egzersizleri yaparak göz sağlığınızı koruyabilirsiniz.
l Vücudunuzun yorulduğunu hissettiğinizde ayağa kalkıp, 5 dakika evin içinde dolabilir ve esneme hareketleri yaparak vücudunuzun ağrılarına dur diyebilirsiniz.

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