TV ve bilgisayar başında vakit geçirenler risk altında! Kurtulmak için bunları yapmanız gerekiyor

Çağımız teknoloji çağı. Artık her şey online platformlar üzerinden yapılıyor. Haliyle ekrana baktığımız süre de haddini aşmaya başladı. Özellikle online toplantısı olanlar ya da okulu olan öğrenciler sabahtan akşama kadar bilgisayar ve tablet başında. Hal böyle olunca pek çok kişi ekrana uzun süre bakmanın zararlarıyla tanıştı.
l 20 dakikada bir farklı bir yere odaklanarak gözlerinizi dinlendirebilirsiniz. Böylece odaklanma probleminin de önüne geçmiş olursunuz.
l Gözlerinizi dinlendirmek için yapabileceğiniz başka bir egzersiz daha var. Avuç içini birbirine sürterek ısınmasını sağlayın. Daha sonra gözlerinizi kapatarak avuç içlerinizi gözlerinize yerleştirin. Yaklaşık bir dakika bu pozisyonda bekleyin.
l Ekran başındayken UV ışınlarına karşı koruma sağlayan gözlük kullanabilirsiniz.
l Göz kuruluğunuzun önüne geçmek için doktorunuza danışarak suni göz yaşı kullanabilirsiniz.
l Göz egzersizleri yaparak göz sağlığınızı koruyabilirsiniz.
l Vücudunuzun yorulduğunu hissettiğinizde ayağa kalkıp, 5 dakika evin içinde dolabilir ve esneme hareketleri yaparak vücudunuzun ağrılarına dur diyebilirsiniz.
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