HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. TV100 kanalı canlı yayınında Doğu Perinçek sinirlendi: Otur orada adam gibi!

TV100 kanalı canlı yayınında Doğu Perinçek sinirlendi: Otur orada adam gibi!

18.01.2021 10:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı canlı yayında Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker'in sözlerine sinirlenerek "Haddini bil, otur orada adam gibi!" diye tepki gösterdi.

TV100 kanalında Hande Aydemir'in sunduğu "Şimdi Konuşalım" programında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşı kararı tartışılırken gergin anlar yaşandı.

Tartışma sırasında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Eğer bir devlet adamı olsa ilk önce gider kolunu uzatıp, aşıyı olurdu. Devlet adamı olmayanlar halktan oy alacağız diye böyle şeylere başvurur." dedi.

"DOĞU PERİNÇEK DEVLET ADAMI, ANGELA MERKEL DEVLET ADAMI DEĞİL"

Perinçek'in sözü üzerine, Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker araya girerek, "Doğu Perinçek devlet adamı, Angela Merkel devlet adamı değil." dedi.

Stüdyodakiler bir anlık da olsa gülünce, tekrar söz alan Perinçek, "Siz Merkel'i devlet adamı sanıyorsanız, daha devlet adamlığında çok ekmek yemeniz gerekir." dedi.

Toker, "Partinizin üyeleri de aşı oldu mu? Devlet adamı statüsüne girip. Bunu bildirin Reis'e." dedi.

PERİNÇEK SİNİRLENDİ: OTUR ORADA ADAM GİBİ

Tepki gösteren Perinçek, "Sizin müdahale edeceğiniz konular değil bunlar. Yok bildirinmiş Reis'e filan, haddini bil, otur orada adam gibi! Dikkatli olacaksınız öyle saçme sapan konuşmayacaksınız." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!
MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki

Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

Koronavirüs ekmekten ya da paketlerden bulaşır mı?

Koronavirüs ekmekten ya da paketlerden bulaşır mı?

Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ’a 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ’a 'geçmiş olsun' telefonu

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırıda yeni gelişme! Özdağ taburcu oldu, 2 şüpheli gözaltı alındı

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırıda yeni gelişme!

Meral Akşener erken seçim beklediği tarihi açıkladı

Meral Akşener erken seçim beklediği tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Aliyev arasında kritik görüşme

Bahçeli: Şuşa'da ilkokul yapılması hedefimizdir

Bahçeli: Şuşa'da ilkokul yapılması hedefimizdir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.