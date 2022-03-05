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TV264'ü nasıl izlerim? Bugün TV264'te neler var? TV264 5 Mart Cumartesi günü yayın akışı..

05.03.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV264 Sakarya'nın tek uydu kanalıdır. TV264 ekranından gün boyu çeşitli programlar, haber bültenleri veya sinema kuşağında sevdiğiniz filmleri izleyebilirsiniz. TV264 kanalı, 5 Mart Cumartesi günü yayın akışıyla gündeme geldi. Hafta sonunun ilk günü olan cumartesi akşamı Niğde Anadolu- Sakaryaspor maçı canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler Niğde Anadolu- Sakaryaspor maçını TV264 kanalından nasıl canlı izleyebileceğini araştırıyor. İşte detaylar!

TV264'ü nasıl izlerim? Bugün TV264'te neler var? TV264 5 Mart Cumartesi günü yayın akışı..

Sakarya'nın tek uydu kanalı, TV264 gündemin ilk sıralarında yer alıyor. TV264 kanalının 5 Mart Cumartesi günü yani bugünün yayın akışı en çok araştırılan konulardan biri oldu. TV264 kanalının 5 Mart Cumartesi yayın akışında Niğde Anadolu- Sakaryaspor maçı yer alıyor. Niğde Anadolu- Sakaryaspor maçı canlı olarak TV264 kanalında yayınlanacak. TV264 yayın akışına dair detayları haberimizde bulabilirsiniz...

TV264 5 MART CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 HABER

08:30 ÇOCUK ATÖLYESİ

10:00 SEVDE ERDEM İLE HABER BÜLTENİ

11:00 HABER

11:25 DÖK İÇİNİ RAHATLA

12:00 HABER

12:15 ENGİN ARAPOĞLU İLE KİTABIN ORTASINDAN - KONUK: MELİH UYAR

13:00 NİĞDE ANADOLU- SAKARYASPOR MAÇ BAŞLIYOR PROGRAMI (CANLI)

14:00 NİĞDE ANADOLU-SAKARYASPOR (CANLI)

16:00 TÜRKİYE STRATEJİK ANALİZLER MERKEZİ - SİNAN OĞAN KONFERANSI (CANLI)

18:00 HABER

18:30 NİĞDE ANADOLU-SAKARYASPOR (TEKRAR)

20:30 SAKARYALI ENSAR İLE DÜNYA TURU

21:30 GAZETECİLER SORUYOR (TEKRAR)

00:30 HABER

TV264'Ü NASIL İZLERİM?

TV264 yayınlarını internet üzerinden HD olarak yayınlanmaktadır. TV264 izlemek istiyorsanız yüksek çözünürlükte HD olarak yaptığımız yayınlarımızı TV264 internet sitesi www.tv264.com.tr , Apple Store ve Google Play uygulamaları telefonlarınıza, tablet veya bilgisayarlarınıza indirerek naklen izleyebilirsiniz.

TV264 FREKANS AYARLARI

Türksat 3A uydusundan Batı lokasyonundan yayın yapan TV264 kanalı Digital platformlarda yer almıyor.

TV 264’ün frekans bilgileri ise şu şekilde:

Türksat 3A

Frekans: 12685 MHZ

Sembol: 27500

Polarizasyon: Yatay

Fec: 2/3

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Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor Sakarya
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