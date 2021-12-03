HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitch ciddi anlamda kan kaybediyor

Twitch ciddi anlamda kan kaybediyor

03.12.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halen dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından biri olan Twitch son günlerde peşi sıra gelen haberlerle kan kaybetmeye devam ediyor.

Twitch ciddi anlamda kan kaybediyor

Hatırlayacağınız üzere ünlü oyun platformu, ilk olarak ülkemizde son derece kapsamlı ve kullanıcıların hiç de azımsanmayacak bir kısmını içeren “dolandırıcılık” skandalıyla çalkalanmıştı.

Başta bu duruma sessiz kalan daha sonra gerek ülke içinden gerekse de ülke dışından konunun dillendirilmesiyle, ne şiş yansın ne de kebap tarzında bir açıklama yapan Twitch bu tutumuyla oldukça eleştirilmişti.

Henüz bu olayların izleri silinmeden gerçekleşen veri sızıntıları skandalı ise bu defa tüm dünya genelinde patlak vermiş ve bu defa Twitch öyle birkaç basit kınamayla durumu atlayamayacağını net bir şekilde görmüştü.

İşte geçtiğimiz gün de, söylediğimiz konularla alakalı mıdır bilinmez ancak Twitch dünyasının en önemli ve en bilinen isimlerinden biri olan Ludwig Ahgren, bu platformu bırakarak YouTube’a geçiş yapacağını açıkladı.

Youtube Gaming üzerinden dün ilk canlı yayınını yapan Ahgren‘in yayın öncesi 2 milyon civarında olan kullanıcı sayısı, yayın sonunda 2,15 milyon kişiye ulaştı. Üstelik Twitch’i terk eden tek isim de o değil. Gerek ülkemiz içerisindeki yayıncılardan gerekse de dünga genelindeki tanınmış yayıncılardan pek çoğu, mevcut durumda ya Twitch’i bırakarak tamamen Youtube’a geçmiş ya da bu geçiş için şimdilik iki platformu birden kullanmaya başlamış durumda. Bakalım Twitch bu kan kaybını durdurmayı başarabilecek mi?

Anker Soundcore R100: Ekonomik fiyatlı gerçek kablosuz kulaklık

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacakAltının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacak
Kökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettilerKökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettiler
Da Vinci birçok kişinin bilmediği öncü tasarımlarla anılıyorDa Vinci birçok kişinin bilmediği öncü tasarımlarla anılıyor
Anahtar Kelimeler:
youtube
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Muharrem İnce: Millet İttifakı'nın Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Dehşet! Banyoda kanlar içinde bulundu: 'Not' detayı

Dehşet! Banyoda kanlar içinde bulundu: 'Not' detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeniden kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeniden kuruldu

Sahte yüzbaşıyı afallatan karşılaşma

Sahte yüzbaşıyı afallatan karşılaşma

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.