Twitch ciddi anlamda kan kaybediyor

Hatırlayacağınız üzere ünlü oyun platformu, ilk olarak ülkemizde son derece kapsamlı ve kullanıcıların hiç de azımsanmayacak bir kısmını içeren “dolandırıcılık” skandalıyla çalkalanmıştı.

Başta bu duruma sessiz kalan daha sonra gerek ülke içinden gerekse de ülke dışından konunun dillendirilmesiyle, ne şiş yansın ne de kebap tarzında bir açıklama yapan Twitch bu tutumuyla oldukça eleştirilmişti.

Henüz bu olayların izleri silinmeden gerçekleşen veri sızıntıları skandalı ise bu defa tüm dünya genelinde patlak vermiş ve bu defa Twitch öyle birkaç basit kınamayla durumu atlayamayacağını net bir şekilde görmüştü.

İşte geçtiğimiz gün de, söylediğimiz konularla alakalı mıdır bilinmez ancak Twitch dünyasının en önemli ve en bilinen isimlerinden biri olan Ludwig Ahgren, bu platformu bırakarak YouTube’a geçiş yapacağını açıkladı.

Youtube Gaming üzerinden dün ilk canlı yayınını yapan Ahgren‘in yayın öncesi 2 milyon civarında olan kullanıcı sayısı, yayın sonunda 2,15 milyon kişiye ulaştı. Üstelik Twitch’i terk eden tek isim de o değil. Gerek ülkemiz içerisindeki yayıncılardan gerekse de dünga genelindeki tanınmış yayıncılardan pek çoğu, mevcut durumda ya Twitch’i bırakarak tamamen Youtube’a geçmiş ya da bu geçiş için şimdilik iki platformu birden kullanmaya başlamış durumda. Bakalım Twitch bu kan kaybını durdurmayı başarabilecek mi?

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