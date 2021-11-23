Twitch ile Facebook Gaming arasında büyük rekabet!

Haksız kazanç sağlandığı yönündeki iddialar sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı Twitch'e tepkisini gösterdi. Sonuç olarak iddialar şirkete yönelik olumsuz yorumlara yol açtı. Twitch'in en yakın rakibi ise hiç şüphesiz Facebook Gaming. 2018 yılında kurulan bu platform görüntüleme ve yayın sayıları bakımından giderek büyüyor. Bunun en önemli nedeni ise Twitch platformunda yaşanan olaylar.

Veri analiz şirketleri tarafından yapılan çalışmalara göre 2021 yılının 3. Çeyreğinde Twitch, YouTube Gaming ve Facebook Gaming büyük bir rekabet halinde. Facebook Gaming 1,29 milyar saat canlı içerik izlenme oranına sahip. Twitch ise 6,51 milyar saat izleniyor. Ancak bu rakam 5,79 milyar saate kadar düştü.

FACEBOOK GAMING'TEN BAŞARI

Facebook Gaming 17,1 milyon saat içerik üretilme oranına sahip. Twitch ise 220 2,9 milyon saat içerik oluşturulma süresi ile birinci. Genel olarak bakıldığında Twitch neredeyse her konuda bu platforma fark atmış gibi görünüyor.

Ancak Facebook Gaming izlenme oranını tüm pazar içerisinde yüzde 13,8 seviyesine kadar getirmeyi başardı.

Genel olarak değerlendirildiğinde Twitch platformunun bir süre daha liderliği elinde tutacağı görülüyor. Ancak en yakın rakibi olan Facebook oyun platformu onun peşini bırakmayacak.

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