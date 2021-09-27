Twitch üzerinde mikrofon yalayarak para kazanıyor

Ne kadar çok takipçiniz varsa, sosyal medya üzerinden para kazanmanız da o kadar kolay oluyor.

Takipçi kazanmak için ise birden fazla yol var. Burada olay tamamen yayıncıya ve kabiliyetlerine kalmış diyebiliriz. Genel olarak özgün içeriklerin, rakip yayıncılara oranla daha büyük şansa sahip olduğu da su götürmez bir gerçek. Peki gelelim asıl soruya. İlginç ve dikkat çekici bir yayın yapmak çok mu zor?

Aslında burada olay tamamen izleyicilere kalmış diyebiliriz. Örneğin yayın esnasında sadece mikrofonu yalayarak bile binlerce dolar kazanmanız mümkün. Aynı yabancı bir kadın yayıncının yaptığı gibi. Açtığı yayında sadece mikrofon yalayan kadın izleyicileri ekrana kilitledi.

Yayın boyunca başka bir şey olmasa da yayıncının izleyici sayısı hiç azalmıyor. Bu gerçekten enteresan bir durum. Demek ki çok fazla izleyiciye ulaşmak için de öyle çok fazla yaratıcı olmaya gerek yok. Keza içerik değeri bile olmayan yayınlar dahi anlamsız bir şekilde binlerce kişi tarafından izlenip takip edilebiliyor. Sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz neler?

Honda City fiyatıyla Egea’ya meydan okuyor

