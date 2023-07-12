Twitter çöktü mü? 12 Temmuz 2023 Twitter'da sorun mu var? Kullanıcı raporları geliyor...

Twitter ile ilgili son durum ve Twitter çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Twitter kullanıcıları bir erişim sorunu olup olmadığını araştırıyor. Çünkü çok sayıda kullanıcının, sosyal paylaşım ağı olan Twitter'da sorun yaşandığına dair raporlar gönderdiği söyleniyor. Peki Twitter çöktü mü, Twitter'da nasıl bir sorun var? 12 Temmuz 2023 Twitter'a ne oldu?...

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

Öte yandan, kullanıcılar tarafından bazı hesapların tweet akışının görülmesinde sorun yaşandığı söyleniyor.

Henüz Twitter'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

