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Twitter çöktü mü? 12 Temmuz 2023 Twitter'da sorun mu var? Kullanıcı raporları geliyor...

12.07.2023 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter çöktü mü? Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformuyla ilgili iddiaya göre kullanıcılardan problemlerin olduğuna işaret eden raporlar geliyor. Twitter'da sorun yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek üzerine birçok kişinin "Twitter çöktü mü, 12 Temmuz 2023 Twitter'da sorun mu var?" gibi soruların cevabına dair arama motorlarında sorgulamalar yapmaya başladığı söyleniyor. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter'da sorun mu var? İşte detaylar...

Twitter çöktü mü? 12 Temmuz 2023 Twitter'da sorun mu var? Kullanıcı raporları geliyor...

Twitter ile ilgili son durum ve Twitter çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Twitter kullanıcıları bir erişim sorunu olup olmadığını araştırıyor. Çünkü çok sayıda kullanıcının, sosyal paylaşım ağı olan Twitter'da sorun yaşandığına dair raporlar gönderdiği söyleniyor. Peki Twitter çöktü mü, Twitter'da nasıl bir sorun var? 12 Temmuz 2023 Twitter'a ne oldu?...

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

twitter

Öte yandan, kullanıcılar tarafından bazı hesapların tweet akışının görülmesinde sorun yaşandığı söyleniyor.

Henüz Twitter'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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