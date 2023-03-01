Twitter çöktü mü? Twitter'da sorun mu var? Dünya genelinden kullanıcı raporları geliyor

Twitter çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları merak ediliyor. Twitter kullanıcıları bir erişim sorunu olup olmadığını araştırıyorlar. Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, iddiaya göre sosyal paylaşım ağı olan Twitter'da sorun yaşıyor. Peki Twitter çöktü mü, Twitter'da nasıl bir sorun var?

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

Downdetector'un '.com' uzantılı ABD sayfasında da durum farklı değil.

Kullanıcılar İngiltere ve başka yerlerde de zaman akışlarının bozuk olduğunu öne sürüyor.

"TWITTER'A HOŞ GELDİN!" GÖRÜLÜYOR

İddialara göre, Twitter'a giriş yapan bazı kullanıcıların ana sayfada karşılarına aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü üzere, içerikler değil "Twitter'a hoş geldin!" şeklinde bir yazı çıkıyor.

Görünüşe göre sitenin kendisine, bireysel hesaplara ve yeni tweet gönderme özelliğine hala erişilebiliyor. Ancak bir zaman akışı ("Sizin İçin", "Takip Edilenler" ya da bir başkası) yüklenemiyor.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Twitter'da yaşanan sorunun nedeni henüz bilinmiyor. Ancak Twitter'dan konuya ilişkin bir açıklama bekleniyor.



