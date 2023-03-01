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Twitter çöktü mü? Twitter'da sorun mu var? Dünya genelinden kullanıcı raporları geliyor

01.03.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter çöktü mü sorusunun cevabı araştırılıyor. Çünkü iddiaya göre Dünya genelinde birçok kullanıcı, Twitter'da sorun yaşadıklarına dair raporlar iletiyor. Son dakika gelişmelerini takip eden kullanıcıları Twitter'da nasıl bir sorun olduğunu merak ediyor. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter'da nasıl bir sorun var? İşte Twitter hakkındaki son dakika gelişmesi...

Twitter çöktü mü? Twitter'da sorun mu var? Dünya genelinden kullanıcı raporları geliyor

Twitter çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları merak ediliyor. Twitter kullanıcıları bir erişim sorunu olup olmadığını araştırıyorlar. Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, iddiaya göre sosyal paylaşım ağı olan Twitter'da sorun yaşıyor. Peki Twitter çöktü mü, Twitter'da nasıl bir sorun var?

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

Twitter2

Downdetector'un '.com' uzantılı ABD sayfasında da durum farklı değil.

Twitter sorun ingilizce

Kullanıcılar İngiltere ve başka yerlerde de zaman akışlarının bozuk olduğunu öne sürüyor.

"TWITTER'A HOŞ GELDİN!" GÖRÜLÜYOR

İddialara göre, Twitter'a giriş yapan bazı kullanıcıların ana sayfada karşılarına aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü üzere, içerikler değil "Twitter'a hoş geldin!" şeklinde bir yazı çıkıyor.

Twitter sorun

Görünüşe göre sitenin kendisine, bireysel hesaplara ve yeni tweet gönderme özelliğine hala erişilebiliyor. Ancak bir zaman akışı ("Sizin İçin", "Takip Edilenler" ya da bir başkası) yüklenemiyor.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Twitter'da yaşanan sorunun nedeni henüz bilinmiyor. Ancak Twitter'dan konuya ilişkin bir açıklama bekleniyor.

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