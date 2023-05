Twitter'da yeni dönem! Elon Musk detayları böyle duyurdu: "Dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla..."

Elon Musk'ın 44 milyar doları gözden çıkartarak satın aldığı, işleyişindeki değişiklikler ve sunduğu yeni özelliklerle gündem olan Twitter'da yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Ünlü milyarder Musk, yeni dönemle ilgili detayları bizzat kendi hesabı üzerinden açıkladı. Musk'ın paylaştığı tweet'e göre, Twitter'a çok yakında sesli ve görüntülü görüşme imkanı getirilecek.

Elon Musk, paylaştığı tweet'te ise şu ifadelere yer verdi:

"Çok yakında bu platformdaki herkesle sesli ve görüntülü sohbet sizin elinizde olacak, böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz."

Ayrıca Musk, şifrelenmiş DM'lerin (Direkt Mesajlar) V1.0 sürümünün de yarın yayınlanacağını söyledi ve kafasına silah dayasalar bile DM'leri göremeyeceğini dile getirdi.

Twitter Support hesabından yapılan paylaşımda ise iki yeni özelliğin kullanıma sunulduğu duyuruldu.

Bu özellikler ise DM'lerde herhangi bir mesajı yanıtlama imkanı getiren DM yanıtları ve DM'lerde mesajlara daha geniş bir emoji yelpazesiyle tepki vermeyi sağlayacak yeni bir emoji seçici olarak sıralandı.

We’re excited to launch two new features in Direct Messages today!



???? Introducing DM Replies! You can now reply to any message you receive in DMs, making conversations smoother and more intuitive.



???? We’ve also added a new Emoji Picker to DMs, allowing you to react to messages…