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Twitter'da yeni dönem! Elon Musk detayları böyle duyurdu: "Dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla..."

10.05.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'a gelecek özellikler kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Ancak Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu yeni bir dönemin kapısını aralıyor gibi görünüyor. Yeni dönemle ilgili detayları bizzat Elon Musk duyurdu. Musk, sunulacak özelliği dile getirerek, "böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz." dedi. İşte Twitter'da yeni dönem ile ilgili bilinmesi gereken detaylar...

Twitter'da yeni dönem! Elon Musk detayları böyle duyurdu: "Dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla..."

Elon Musk'ın 44 milyar doları gözden çıkartarak satın aldığı, işleyişindeki değişiklikler ve sunduğu yeni özelliklerle gündem olan Twitter'da yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Ünlü milyarder Musk, yeni dönemle ilgili detayları bizzat kendi hesabı üzerinden açıkladı. Musk'ın paylaştığı tweet'e göre, Twitter'a çok yakında sesli ve görüntülü görüşme imkanı getirilecek.

Elon Musk, paylaştığı tweet'te ise şu ifadelere yer verdi:

"Çok yakında bu platformdaki herkesle sesli ve görüntülü sohbet sizin elinizde olacak, böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz."

KAFASINA SİLAH DAYASALAR BİLE GÖREMEYECEKMİŞ!

Ayrıca Musk, şifrelenmiş DM'lerin (Direkt Mesajlar) V1.0 sürümünün de yarın yayınlanacağını söyledi ve kafasına silah dayasalar bile DM'leri göremeyeceğini dile getirdi.

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İKİ ÖZELLİK AÇIKLAMASI

Twitter Support hesabından yapılan paylaşımda ise iki yeni özelliğin kullanıma sunulduğu duyuruldu.

Bu özellikler ise DM'lerde herhangi bir mesajı yanıtlama imkanı getiren DM yanıtları ve DM'lerde mesajlara daha geniş bir emoji yelpazesiyle tepki vermeyi sağlayacak yeni bir emoji seçici olarak sıralandı.


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