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Twitter kullanıcıları uyaracak

26.11.2020 12:26 | Son Güncelleme:
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Twitter kullanıcıları uyaracak

Twitter etiketli bir tweeti beğenmeye çalıştığınızda bir uyarı gösterecek. Peki, bu uyarı neden gösterilecek? İşte konuyla ilgili detaylar.

Mikro blog sitesi Twitter, son zamanlarda etiketli bir tweet’i beğenmeye veya retweetlemeye çalışanlara uyarılar göstermeye başladı. Twitter, 2020 ABD başkanlık seçimlerinden önce, kullanıcılar bayraklı bir tweeti retweetlemeye çalıştıklarında uyarıları sunmaya aslında başlamıştı.

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Şimdi şirket bu hafta web’de ve iOS’ta uyarı işlevini küresel olarak kullanıma sundu. Twitter, söz konusu özelliğin Android için çok yakında kullanıma sunulacağını iddia ediyor.

Bu istemler, yanıltıcı bilgiler içeren alıntı tweetlerin yüzde 29 oranında azalmasına yardımcı oldu. Bu nedenle etiketli bir tweeti beğenmek için dokunduğunuzda bunları gösterecek şekilde genişletecek.

Şu andan itibaren, bir mesajı beğenmeye veya yeniden tweetlemeye çalıştığınızda, Twitter’dan “Bu tartışmalı” şeklinde bir açılır pencere alacaksınız. Ancak, bu sizi tweet göndermekten alıkoymayacak, sadece bir uyarı işareti olacak. Kullanıcılar da uyarıya rağmen devam edebilecek.

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Dahası, kullanıcılar bir tweeti paylaşmaya çalıştıklarında Twitter, tweeti takipçilerle hemen paylaşmak yerine bir alıntı tweeti oluşturmak için bir pencere açıyor. Ancak, kullanıcıların hiçbir şey yazmasına gerek yok. Sadece yalnızca oluşturma penceresindeki “Retweet” düğmesine basabilir.

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