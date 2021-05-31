Twitter mavi tik başvurularını durdurdu! Peki neden?

Twitter mavi tik alma olarak bilinen doğrulama programı için müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda vermişti. Mikroblog sitesi, yeni doğrulama programının detaylarını paylaşmış ve kimlerin mavi tik alabileceğini aktarmıştı. Fakat şirket, doğrulama sürecini yeniden başlattıktan sadece bir hafta sonra yeni bir karar aldı.

TWITTER'DAN MAVİ TİK İÇİN DURDURMA KARARI

Twitter paylaştığı bir tweet'te "Doğrulama isteklerini alıyoruz. Bu yüzden, gönderilenleri gözden geçirirken şimdilik daha fazlasını kabul etmeyi duraklatmalıyız." dedi. Twitter ayrıca, başvuruları yakında yeniden açacağını da bildirdi.

NEDENİ GELEN TALEP

Twitter, programı resmi olarak başvurulara açtığında aslında uyarmıştı. Twitter blog gönderisinde, başvuru gönderimi yapıldıktan sonra birkaç gün içinde e-postayla bir yanıt beklenebileceğini, ancak bunun başvuru sayısına bağlı olarak birkaç hafta sürebileceğini söylemişti. Ancak görünüşe bakılırsa o kadar çok talep geldi ki, Twitter, programın yeniden açılmasından günler sonra mavi tik başvurularını duraklatmayı seçti.

