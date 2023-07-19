Twitter rakibi Threads'e büyük bir güncelleme geldi! Yeni özellikler kazandı

Meta'nın yeni mikroblog sosyal ağı Threads'i piyasaya sürmesinin üzerinden iki hafta geçti. Sürüm 1.0 oldukça yeterli bir şekilde çalışan bir sürüm olsa da, kullanıcıların talep ettiği pek çok özellikten yoksundu. Threads şimdi, yerleşik çeviri ve Etkinlik Akışına yeni bir Takip Edilenler sekmesi de dahil olmak üzere önemli yeni özelliklerle büyük bir güncelleme aldı.

THREADS GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

Meta'dan Cameron Roth tarafından paylaşıldığı üzere, güncellemede takip edilmeyen kullanıcılara abone olabilme, Instagram takipçileri listesini açma, dokunulabilir reposter etiketleri, etkinlik akışında iyileştirmeler ve hataların kaldırılması gibi yenilikler var.

Roth, kullanıcıların bunlardan bazılarını görmek için uygulamayı yeniden başlatmalarının gerekebileceğini söyledi.



