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Twitter rakibi Threads'e büyük bir güncelleme geldi! Yeni özellikler kazandı

19.07.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta'dan Cameron Roth tarafından paylaşıldığı üzere, Twitter rakibi olarak gösterilen yeni sosyal ağ Threads için yeni iOS güncellemesi yayınlandı. Güncelleme ile hatalar giderilirken, Threads'e yeni özellikler de getirildi.

Twitter rakibi Threads'e büyük bir güncelleme geldi! Yeni özellikler kazandı

Meta'nın yeni mikroblog sosyal ağı Threads'i piyasaya sürmesinin üzerinden iki hafta geçti. Sürüm 1.0 oldukça yeterli bir şekilde çalışan bir sürüm olsa da, kullanıcıların talep ettiği pek çok özellikten yoksundu. Threads şimdi, yerleşik çeviri ve Etkinlik Akışına yeni bir Takip Edilenler sekmesi de dahil olmak üzere önemli yeni özelliklerle büyük bir güncelleme aldı.

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THREADS GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

Meta'dan Cameron Roth tarafından paylaşıldığı üzere, güncellemede takip edilmeyen kullanıcılara abone olabilme, Instagram takipçileri listesini açma, dokunulabilir reposter etiketleri, etkinlik akışında iyileştirmeler ve hataların kaldırılması gibi yenilikler var.

Post by @camroth
View on Threads

Roth, kullanıcıların bunlardan bazılarını görmek için uygulamayı yeniden başlatmalarının gerekebileceğini söyledi.

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