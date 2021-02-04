Twitter, Soylu ve Bahçeli'nin paylaşımlarını kısıtladı: Soylu 'emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz', MHP 'okyanus ötesinden tepki' dedi

Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu ifadeleri "nefret suçu işlediği" gerekçesiyle şikayet etmişti.

Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar kapsamında düzenlenen bir sergide Kabe resmi de içeren ve üzerinde LGBTİ+, lezbiyen, trans ve aseksüel bayrakları bulunan bir görselle ilgili gözaltılar hakkındaki 29 Ocak tarihli paylaşımında, "LGBT sapkını" ifadesini kullanmıştı.

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki etkinliklerle ilgili bir paylaşımına, LGBTİ+ bireylere yönelik "nefret söylemi" içerdiği gerekçesiyle kısıtlama getirmişti.

Twitter, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemleriyle ilgili paylaşımlarında, platformun kullanım kurallarının ihlal edilmesi ve "nefret söylemi" içermesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki ayrı tweetine kısıtlama getirdikten sonra bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir paylaşımını kaldırdı.

Twitter, şikayetler üzerine, "Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi" uyarı notu ekleyerek paylaşıma kısıtlama getirdi. Tweet ancak "Görüntüle" butonuna basıldıktan sonra okunabiliyor.

Soylu, benzer ifadeleri 2 Şubat tarihli başka bir paylaşımına da tekrarladı. Twitter o paylaşıma da kısıtlama getirdi.

Daha önce Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Soylu, Twitter'a "Bizim kutsalımıza Kabe'mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiriyor" ifadeleriyle tepki göstererek, bundan sonra Telegram hesabını "aktif şekilde" kullanacağını söyledi.

Bahçeli'nin paylaşımı kaldırıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin resmi Twiter hesabında 3 Şubat'ta bir tweet dizisiyle paylaştığı açıklamasında, bir bölümün artık olmadığı görülüyor ve "Bu tweet artık mevcut değil" notu yer alıyor.

Bahçeli, paylaşımının silinen kısmında Boğaziçi eylemlerine katılanları "sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar" diye tanımlamış ve "başı ezilmesi gereken zehirli yılanlar" ifadesi kullanmıştı.