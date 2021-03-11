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Twitter Spaces: Clubhouse rakibi sohbet odası özelliği için tarih verildi

11.03.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Twitter Spaces: Clubhouse rakibi sohbet odası özelliği için tarih verildi

Twitter, Twitter Spaces için yeni bir adım attı. Popüler mikroblog sitesi, sosyal ağ uygulaması Clubhouse'a benzeyen Twitter Spaces için hedeflediği çıkış tarihini paylaştı. Ayrıca Twitter Spaces'in para kazanmayı amaçlayan yeni özelliği de göründü.

Clubhouse geçtiğimiz dönem deyim yerindeyse sosyal medyayı salladı. Sesli sohbetlere imkan tanıyan sosyal medya uygulaması, pek çok kişinin ilgisini çekti. Elon Musk gibi ünlü isimler de Clubhouse'ta canlı sesli sohbetlere katılınca Clubhouse'a ilgi arttı. Artan bu ilgi, diğer sosyal medya platformlarının da dikkatini çekti. Twitter'ın bir süredir beta aşamasında bulunan Twitter Spaces özelliği, Clubhouse'un en yakın rakiplerinden biri olarak gösterildi. Beta aşamasından henüz kurtulamayan Twitter Spaces için müjdeli haber ise sonunda geldi.

İŞTE TWİTTER SPACES İÇİN VERİLEN TARİH

Twitter, bir Twitter Spaces sohbetinde, Spaces'ı kullanıma sunacağı tarihi paylaştı. The Verge'ün haberine göre, popüler mikroblog sitesi, Twitter Spaces'i nisan ayından itibaren herkesin kullanımına sunmayı hedeflediğini söyledi. Twitter'ın planları kesin değil, ancak ana fikir, Spaces'i, nisan ayından itibaren herkesin kullanabileceği bir duruma getirmeye çalışmak.

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TWİTTER SPACES'TEN PARA KAZANILABİLECEK

Twitter'ın ayrıca kullanıcıları Spaces'te içerik oluşturmaya teşvik etmek için büyük planları olduğu görülüyor. Jane Manchun Wong'un paylaştığı ekran görüntüsüne göre, Spaces, PayPal, Cash App, Patreon, Venmo veya Bandcamp gibi sistemlerle entegre olacak. Böylece bir Twitter kullanıcısının takipçileri, 'Tip Jar' olarak bahsedilen bu özellik aracılığıyla bir Spaces sunucusuna veya konuşmacısına para gönderebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
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