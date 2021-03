Twitter Spaces: Clubhouse rakibi sohbet odası özelliği için tarih verildi

Clubhouse geçtiğimiz dönem deyim yerindeyse sosyal medyayı salladı. Sesli sohbetlere imkan tanıyan sosyal medya uygulaması, pek çok kişinin ilgisini çekti. Elon Musk gibi ünlü isimler de Clubhouse'ta canlı sesli sohbetlere katılınca Clubhouse'a ilgi arttı. Artan bu ilgi, diğer sosyal medya platformlarının da dikkatini çekti. Twitter'ın bir süredir beta aşamasında bulunan Twitter Spaces özelliği, Clubhouse'un en yakın rakiplerinden biri olarak gösterildi. Beta aşamasından henüz kurtulamayan Twitter Spaces için müjdeli haber ise sonunda geldi.

Twitter, bir Twitter Spaces sohbetinde, Spaces'ı kullanıma sunacağı tarihi paylaştı. The Verge'ün haberine göre, popüler mikroblog sitesi, Twitter Spaces'i nisan ayından itibaren herkesin kullanımına sunmayı hedeflediğini söyledi. Twitter'ın planları kesin değil, ancak ana fikir, Spaces'i, nisan ayından itibaren herkesin kullanabileceği bir duruma getirmeye çalışmak.

Twitter is working on Tip Jar in @TwitterSpaces,



letting you enter your usernames on Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal and Venmo, allowing people to tip you directly there pic.twitter.com/xhCxCTjWnO