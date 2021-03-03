Covid: Twitter, aşılarla ilgili yanlış bilgi yayan hesapları kalıcı olarak engelleyecek

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, Covid-19 aşılarıyla ilgili sürekli olarak yanlış bilgi yaydığı belirlenen hesapları beş ihlalin ardından kalıcı olarak engelleyeceği bir sistemi hayata geçiriyor.

Twitter'ın planına göre, yanlış bilgi yayan kullanıcı hesapları ilk olarak uyarılacak. Eğer söz konusu kullanıcı beş defa aynı kuralı ihlal ederse hesabı kalıcı olarak askıya alınacak.

Buna göre, ilk ihlalde kullanıcının gönderisi "zararlı" olarak etiketlenecek. İkinci ihlalde yanlış bilgi içeren söz konusu tweet silinecek. İkinci ve üçüncü ihlallerde kullanıcının hesabı 12 saat askıya alınacak. Dördüncü ihlalde hesap bir hafta askıya alınırken, beşinci ve son ihlalde ise kullanıcının hesabı tamamen engellenecek.

Sosyal ağ tarafından duyurulan plana göre, aşıyla ilgili yanlış bilgileri yayan hesaplara artık uyarı notu da konacak.

Yaklaşık bir yıl önce koronavirüs salgınının başlamasının ardından komplo teorisi yayan hesaplar ve yanlış bilgi üreten kullanıcılar sosyal ağlarda çok sayıda takipçiye ulaştı. Öyle ki, kimileri Covid-19 salgınının bir "yanlış bilgi salgını" ile paralel ilerlediğini belirtiyor.