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Twitter, WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor? İnternet çöktü mü?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.02.2020 10:49 | Son Güncelleme

İdlib'ten gelen acı haber sonrası sosyal medya kullanıcıları Twitter, WhatsApp ve Instagram'a giriş yaptı. Fakat kullanıcılar Twitter, WhatsApp, Instagram'ın ve internetin yavaşlığından şikayet etti. Hal böylece olunca kullanıcılar ''İnternet neden yavaş? İnternet çöktü mü? Twitter, Instagram ve WhatsApp'a neden açılmıyor?'' gibi soruların yanıtını aradı. Peki Twitter, WhatsApp ve Instagram neden yavaş? Sosyal medya neden yavaşladı?

Twitter, WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor? İnternet çöktü mü?

İnternet çöktü mü? Twitter, WhatsApp ve Instagram neden yavaş?... Tüm Türkiye dün gece yarısı saat 00:00'dan beri bu soruların yanıtını arıyor. Kullanıcılar Twitter, WhatsApp ve Instagram'a girişte sıkıntı yaşıyor. Zira sosyal medya kullanıcılarının çoğu internetin yavaşladığından şikayetçi.

TWİTTER WHATSAPP VE INSTAGRAM NEDEN YAVAŞ? İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter, WhatsApp ve Instagram neden yavaş sorularının kaynağının İdlib'te yaşanan hain saldırı sonucunda kullanıcıların sosyal medya platformlarına aşırı yüklenmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Hain saldırısı sonrası insanların Twitter WhatsApp ve Instagram'a akın etmesi nedeniyle sosyal medya platformlarında sıkıntı yaşandığı iddia ediliyor. Özellikle gece yarısından itibaren yavaşlayan internet ve sosyal medya hakkında ilk açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'dan geldi.

YALAN HABERLERE KARŞI ÇAĞRI

Dr. Ömer Fatih Sayan sosyal medya ile ilgili resmi Twitter hesabından uyarıda bulundu. Sayan, ''Millet olarak çok kritik anlar yaşadığımızı ve yüreğimizi yakan haberler aldığımızı söyleyerek ''Sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlere karşı dikkatli olmamız ve sadece resmî açıklamalara itibar etmemiz son derece önemli.'' dedi.

SOSYAL AĞLARDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, '' Aziz Milletimizi yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişilerle ilgili tespitler Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz tarafından başlatıldı. Yapılan tespitler adli merciler ile paylaşılarak yasal süreç başlatıldı. Gerçek hayatta suç olan her davranışın sanal ortamda da suç olduğunu unutmamamız gerekiyor. Rabbim, Kahraman Ordumuzun yardımcısı olsun.'' açıklamasını yaptı.

Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter Açıklaması


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yoğunluktan dolayımış vs. 15 temmuz da eminim ki bundan yüzlerce kat daha yoğunluk yaşandı ve internet normalinden çok daha hızlı şekilde akıyordu. Halkın kendi görmelerini istedikleri görsünler diye yapılıyor.
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