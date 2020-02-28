Twitter, WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor? İnternet çöktü mü?

İnternet çöktü mü? Twitter, WhatsApp ve Instagram neden yavaş?... Tüm Türkiye dün gece yarısı saat 00:00'dan beri bu soruların yanıtını arıyor. Kullanıcılar Twitter, WhatsApp ve Instagram'a girişte sıkıntı yaşıyor. Zira sosyal medya kullanıcılarının çoğu internetin yavaşladığından şikayetçi.

TWİTTER WHATSAPP VE INSTAGRAM NEDEN YAVAŞ? İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter, WhatsApp ve Instagram neden yavaş sorularının kaynağının İdlib'te yaşanan hain saldırı sonucunda kullanıcıların sosyal medya platformlarına aşırı yüklenmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Hain saldırısı sonrası insanların Twitter WhatsApp ve Instagram'a akın etmesi nedeniyle sosyal medya platformlarında sıkıntı yaşandığı iddia ediliyor. Özellikle gece yarısından itibaren yavaşlayan internet ve sosyal medya hakkında ilk açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'dan geldi.

YALAN HABERLERE KARŞI ÇAĞRI

Dr. Ömer Fatih Sayan sosyal medya ile ilgili resmi Twitter hesabından uyarıda bulundu. Sayan, ''Millet olarak çok kritik anlar yaşadığımızı ve yüreğimizi yakan haberler aldığımızı söyleyerek ''Sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlere karşı dikkatli olmamız ve sadece resmî açıklamalara itibar etmemiz son derece önemli.'' dedi.