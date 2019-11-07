Twitter'da Suudi Arabistan için casusluk skandalı

Savcılık, dava dilekçesinde, ABD vatandaşı Ebuammu ve Suudi vatandaşı Zebara'nın, Ahmet el-Mutayri adlı üçüncü bir şahısla bağlantılı olarak faaliyet yürüttükleri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a ait MiSK Vakfının yöneticisi Bedir el-Asakir tarafından yönlendirildiklerini belirtti.

Washington Post gazetesindeki habere göre, San Francisco'daki Kuzey Bölge Mahkemesine açılan davada, eski Twitter çalışanları Ahmed Ebuammu ve Ali ez-Zebara, 2015'te Twitter kullanıcılarının kişisel bilgilerini, Suudi yönetimine yakın isimlere para karşılığı aktarmakla suçlandı.

Twitter'da medya iş birlikleri uzmanı olarak görev yapan şüpheli Ebuammu'nun, aralarında Suudi yönetimindeki yolsuzlukları sorgulayan 1 milyon takipçiye sahip anonim bir hesabın da olduğu muhalif Twitter kullanıcılara ait kişisel bilgileri, Bin Selman'a yakın bir isme para karşılığı aktardığı iddia edildi.

Ebuammu'nun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a ait MiSK Vakfının yöneticiliğini yapan Asakir ile 2014'ün son günlerinde Londra'da buluştuğu ve birkaç hafta içinde istihbarat toplama amacıyla kullanıcı veri tabanına yetki dışı sorgulamalar yapmaya başladığı ifade edildi.

Savcılar, Asakir'in bu çabaları karşılığında Ebuammu'ya 300 bin dolar ödeme yaptığı ve 20 bin dolar değerinde lüks bir marka saat hediye ettiğini öne sürdü.

Mayıs 2015'te Twitter'dan istifa ederek Seattle'a yerleşen Ebuammu, geçen sonbaharda kendisini soruşturmak için evine gelen FBI ajanına, ödemeler için 100 bin dolarlık sahte fatura gösterdiği ve ödemelerin MiSK Vakfı için yürüttüğü medya stratejisi çalışmasının karşılığı olduğunu söylediği aktarıldı.