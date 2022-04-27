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Twitter'ı Musk'ın satın alması, Tesla'nın piyasa değerinin 100 milyar dolar azalması sonrası tehlikede mi?

27.04.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası, milyarder iş insanının bir diğer şirketi Tesla'nın hisseleri büyük bir düşüş yaşadı. BBC'ye konuşan uzmanlar bu düşüşün Twitter alımının finansmanını tehlikeye atabileceği söylüyor.

Twitter'ı Musk'ın satın alması, Tesla'nın piyasa değerinin 100 milyar dolar azalması sonrası tehlikede mi?

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası, milyarder iş insanının bir diğer şirketi Tesla'nın hisseleri büyük bir düşüş yaşadı.

Elektrikli araç devinin piyasa değeri Salı günü 125 milyar dolar azaldı.

Şirketin 1 trilyon doların üzerinde olan değeri, 906 milyar dolara geriledi.

Yüzde 12,2'lik düşüş, Tesla yatırımcılarının Twitter alımından duyduğu endişeye bağlanıyor.

Şirketin değeri, Twitter alımının konuşulmaya başladığı tarihten bu yana ise yüzde 20 azalmış durumda.

Bazı yorumcular Musk'ın çiğneyebileceğinden daha büyük bir lokma yutmaya çalışıyor olabileceği yorumunu yapıyor.

'TESLA'DA YAŞANANLAR TWİTTER'IN SATIN ALIM SÜRECİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR'

BBC Kuzey Amerika Muhabiri James Clayton'a konuşan bir uzman da, Tesla'nın hisse değerinde yaşanan düşüşün, Twitter'ın satın alım süreci ile ilgili problem yaratabileceğini değerlendiriyor.

Musk, 44 milyar dolarlık satın alma taahhüdünün 21 milyar doları öz kaynak olarak gösterdi.

Bu miktarın nereden sağlanacağı henüz netlik kazanmış değil.

Kalan miktar ise milyarder iş adamının elindeki varlıklara karşılık, kredi olarak sağlanacak.

Piyasa analisti Ed Moya, "Tesla hisselerindeki bu serbest düşüş devam ederse, Twitter alımının finansmanını tehlikeye atabilir" diyor.

Elon Musk hangi şirketlere sahip grafiği

Aynı zamanda Elon Musk Twitter ile birlikte bir büyük şirketin daha yöneticisi konumuna geldi.

Tesla'nın gelişimi hakkında bir kitabı bulunan yazar Tim Higgins da bu konuya dikkat çekiyor ve "Eğer güne saat ekleyecek bir yöntem icat etmezse Elon Musk'ın tüm bu işlere ayırabilecek zamanı kısıtlı olacak" diyor.

'MUSK KESİNLİKLE ÇOK İŞİ BİR ARADA YAPABİLİYOR'

Elon Musk'ın gelecek ayları Twitter'ın "dehlizlerinde" geçireceği yorumunu yapan Higgins, "Eğer bir Tesla yatırımcısıysan bu seni birazcık rahatsız edecektir" diyor.

Musk, 2019'da haftada 90 saat çalıştığını söylemişti.

Dünyanın en değerli araç şirketi olan Tesla'nın yanı sıra Musk, uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in de sahibi.

Elon Musk'ın ayrıca ulaşım ve nöro bilim alanlarında da iki şirketi bulunuyor.

Musk'ın biyografisini yazan Walter Isaacson, Twitter'ın alımının gerçekleştiği gün iş insanının SpaceX'te çalıştığını anlatıyor.

50 yaşındaki milyarderin o gece saat 10'da uzay mekiğinin motor tasarımı toplantısına katıldığını söyleyen Isaacson, "Bu toplantıda kimse Twitter'dan bahsetmedi. Musk kesinlikle çok işi bir arada yapabiliyor" diyor.

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Elon Musk
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