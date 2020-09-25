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U dönüşü yapmak isteyen araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 14:50 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza dün öğlen saatlerinde Kandıra, Ağva-İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kandıra Ağva-İstanbul Caddesi üzerinde Ağva istikametine seyir halinde olan İbrahim E. yönetimindeki motosiklet, yol kenarından yola çıkarak U dönüşü yapmak isteyen Ford marka hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada motosikletin üzerinden yola savrulan sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

U dönüşü yapan araca çarpan motosikletti yaralandı
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü İbrahim E., ambulansa alınarak Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. İbrahim Eren’in sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen motosiklet, U dönüşü yapmak için manevra yapan hafif ticari araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü, hafif ticari aracın gövdesine çarparak yere düşüyor.

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