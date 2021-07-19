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Uber, Türkiye’nin tamamına hizmet vermek istiyor

19.07.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bildiğiniz üzere Uber bazı problemler yaşadı ve Türkiye’den çekildi. Böylece taksi şoförleri kendi alanlarında hizmet veren tek platform olarak kaldı. Ancak Ocak 2021 tarihinden itibaren Uber hizmetleri yeniden piyasada yerini aldı. İlk olarak İstanbul, Ankara ve hemen ardından İzmir önemli hizmet alanları arasında bulunuyor.

Uber, Türkiye’nin tamamına hizmet vermek istiyor

Uber hizmetleri yavaş yavaş Türkiye’nin tamamına yayılmaya devam ederken bu sefer çok önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin turizm kalbi olarak kabul edilen Bodrum, Uber taksi hizmetleri arasında yer almaya başladı. Üstelik Şirket çok önemli bir indirim kampanyası yaptı.

İzmir ile birlikte Türkiye’deki ulaşım ağını iyice arttıran Uber, şimdilerde Bodrum üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. 40 TL’lik indirim Bodrum tatilcileri tarafından kullanılabiliyor. Şirketin resmi Twitter hesabından konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapıldı.
Gelen son detaylara göre şu anda Bodrum’da Uber hizmeti başladı. Ayrıca “MERHABABODRUM” kodunu kullananlar herhangi bir yolculukta 40 TL’ye kadar indirim kazanacak. Böylece güçlü bir kampanya ile sektöre dönen şirket kendisini kanıtlamış oldu.

Hatırlayacağınız üzere uygulama tarafından aşı olacak kişiler için destekleme kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanya dahilinde aşı randevularına ücretsiz bir şekilde gidip gelmek mümkün oldu. Şimdi ise Uber bambaşka bir kampanya ile karşımızda. Peki sizce bu uygulama Türkiye’de beklediği gücü elde edebilecek mi?

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Türkiye
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