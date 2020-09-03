Uber yolcuları maske taktığını selfie ile ispatlamak zorunda!

Uber, bu özelliğin eylül ayı sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da, ardından da Latin Amerika ve diğer bölgelerde kullanıma sunulacağını duyurdu.

Şirketin mayıs ayında hayata geçirdiği "Maskesiz Sürüş Yok" uygulamasına göre, sürücüler ve yolcular seyahatleri sırasında maske takmak zorundaydı. Sürücülerin maske taktığını doğrulamak için her gün maskeli özçekim yapması gerekiyordu.

Sürücüler ve yolcular karşı tarafın maske takmadığını bildirirlerse bu yolculuğu ceza ödemeden iptal edebiliyor. Kurala riayet edilmemesi ise hesabın devre dışı bırakılmasına neden olabiliyor.

Uber'de halihazırda sürücüler, maske ile bir özçekim yapıp, herhangi bir koronavirüs semptomu göstermediklerini, araçlarını sterilize ettiklerini ve sürüş sırasında pencereleri açık bırakacaklarını kabul ederek yola çıkıyor.

YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİ KULLANILMIYOR

Uber’in Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Sachin Kansal, selfie özelliğinin yüz tanıma teknolojisini kullanmadığını, ancak maskeyi yüzdeki bir nesne olarak algıladığını söyledi.

Uber, olası anlaşmazlıkları çözmek için selfie fotoğraflarını 96 saat saklıyor ve daha sonra bunları kalıcı olarak siliyor.

Kansal, ayrıca mayıs ayı ortasından günümüze Uber yolculuklarının yüzde 99.5'inin maske şikayeti olmadan tamamlandığını kaydetti.

Pandemi boyunca özellikle Uber’in en büyük pazarı Amerika Birleşik Devletleri’nde Uber kullanımı keskin şekilde düştü.

Son çeyrekte Uber ile yapılan sefer sayısı dünya genelinde bir önceki yıla göre yüzde 56 azaldı.

