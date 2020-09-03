HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uber yolcuları maske taktığını selfie ile ispatlamak zorunda!

Uber yolcuları maske taktığını selfie ile ispatlamak zorunda!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2020 10:42 | Son Güncelleme

Amerikalı mobil ulaşım şirketi Uber, koronavirüs önlemleri kapsamında yolcuların maskeyle özçekim (selfie) göndermelerini zorunla hale getiriyor.

Uber yolcuları maske taktığını selfie ile ispatlamak zorunda!

Uber, bu özelliğin eylül ayı sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da, ardından da Latin Amerika ve diğer bölgelerde kullanıma sunulacağını duyurdu.

Şirketin mayıs ayında hayata geçirdiği "Maskesiz Sürüş Yok" uygulamasına göre, sürücüler ve yolcular seyahatleri sırasında maske takmak zorundaydı. Sürücülerin maske taktığını doğrulamak için her gün maskeli özçekim yapması gerekiyordu.

Sürücüler ve yolcular karşı tarafın maske takmadığını bildirirlerse bu yolculuğu ceza ödemeden iptal edebiliyor. Kurala riayet edilmemesi ise hesabın devre dışı bırakılmasına neden olabiliyor.

Uber'de halihazırda sürücüler, maske ile bir özçekim yapıp, herhangi bir koronavirüs semptomu göstermediklerini, araçlarını sterilize ettiklerini ve sürüş sırasında pencereleri açık bırakacaklarını kabul ederek yola çıkıyor.

YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİ KULLANILMIYOR

Uber’in Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Sachin Kansal, selfie özelliğinin yüz tanıma teknolojisini kullanmadığını, ancak maskeyi yüzdeki bir nesne olarak algıladığını söyledi.

Uber, olası anlaşmazlıkları çözmek için selfie fotoğraflarını 96 saat saklıyor ve daha sonra bunları kalıcı olarak siliyor.

Kansal, ayrıca mayıs ayı ortasından günümüze Uber yolculuklarının yüzde 99.5'inin maske şikayeti olmadan tamamlandığını kaydetti.

Pandemi boyunca özellikle Uber’in en büyük pazarı Amerika Birleşik Devletleri’nde Uber kullanımı keskin şekilde düştü.

Son çeyrekte Uber ile yapılan sefer sayısı dünya genelinde bir önceki yıla göre yüzde 56 azaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimetKoronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
ABD'de infial yaratan görüntüler: Polis poşetle boğduABD'de infial yaratan görüntüler: Polis poşetle boğdu
Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu? Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu?
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı
Yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
Çin'de 'açık giyinmeyin' uyarısı yapan üniversiteye tepki yağıyor
'Açık giyinmeyin' uyarısı yapan üniversiteye tepki yağıyor
Çeçenistan lideri Kadirov 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı
22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı
ABD'de infial yaratan görüntüler: Polis poşetle boğdu
ABD'de infial yaratan görüntüler: Polis poşetle boğdu
Hangi koşullarda 2. kez koronaya yakalanırsınız?
Hangi koşullarda 2. kez koronaya yakalanırsınız?
En çok kazanan aktör Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı
En çok kazanan aktör Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı
181 yıl önce ölen belediye başkanının kalbi bulundu!
181 yıl önce ölen belediye başkanının kalbi bulundu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.