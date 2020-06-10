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Ubisoft müjdeyi verdi: Rainbow Six Siege ücretsiz oluyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.06.2020 14:24 | Son Güncelleme

Ubisoft Epic Games Store ve Steam gibi ücretsiz oyunlar kampanyasına dikkat çeken bir oyunla katıldı. Rainbow Six Siege, Uplay üzerinden yaklaşık dört gün boyunca ücretsiz olacak. Peki Rainbow Six Siege ne zaman ücretsiz olacak? İşte detaylar...

Ubisoft müjdeyi verdi: Rainbow Six Siege ücretsiz oluyor!

Oyun dünyası son zamanlarda çok hareketli. Bu hareketliliğin nedeni ise yeni bir yapımın getirdiği bir heyecan değil, aksine zaten piyasada bulunan oyunların ücretsiz olarak oyunculara dağıtılmasından kaynaklandı. Önce Epic Games Store'un GTA 5 Premium Edition ile başlattığı akım, daha sonra devam etti ve Ubisoft'a kadar ulaştı. Ubisoft, bu hafta bir ücretsiz oyununu daha ücretsiz yapma kararı aldı.

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Rainbow Six Siege, 2015 yılında yayınlanan, çok oyunculu bir FPS oyunu. Dünyanın dört bir yanında oyuncular tarafından sıklıkla tercih edilen Rainbow Six Siege, Ubisoft'un kararıyla 11-15 Haziran arasında ücretsiz olacak. Üstelik oyunu hem PC'de hem PS4'te hem de Xbox One'da ücretsiz oynamak mümkün hale gelecek. Fakat bunun için illa 11 Haziran'ı beklemeniz de şart değil.

Ubisoft Türkiye'nin paylaştığı bilgilere göre 11 Haziran günü gelmeden oyunun ön yükleme sürecine başladı bile. Ancak Rainbow Six Siege ücretsiz indirebilmek için PC'de bir Ubisoft hesabı sahibi olmanız şart. Eğer bir Ubisoft hesabınız yoksa buraya tıklayarak yeni bir hesap açabilirsiniz.

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