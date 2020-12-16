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Ubisoft ücretsiz oyun adımı attı: 179 TL'lik oyun ücretsiz oldu!

16.12.2020 10:39 | Son Güncelleme:
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Ubisoft ücretsiz oyun adımı attı: 179 TL'lik oyun ücretsiz oldu!

Ubisoft ücretsiz oyunlar vermeye başladı. 14-18 Aralık tarihleri arasında hediyeler vereceğini duyuran Ubisoft, 16 Aralık için 179 TL'lik Starlink: Battle fot Atlas Digital Edition'ı Ubisoft Connect üzerinden ücretsiz yaptı.

Ubisoft ücretsiz hediyeler vereceğini geçtiğimiz gün duyurmuştu. Firma bunun için 14-18 Aralık tarihleri arasını belirlemişti. Epic Games Store gibi oyunculara hediyeler verecek olan Ubisoft, ilk gün için ise Assassin's Creed Valhalla'ya dair iki oyun içi paketi ücretsiz olarak oyunculara sunmuştu. Ubisoft bugün için ise bir sürpriz yaptı. Bu sürpriz 179 TL'lik Starlink: Battle for Atlas Digital Edition'dı.

UBİSOFT'TAN STARLİNK: BATTLE FOR ATLAS DİGİTAL EDİTİON HEDİYESİ

Starlink: Battle for Atlas Digital Edition, Ubisoft tarafından ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Normal fiyatı 179 TL olan oyun, Atlas yıldız sisteminde geçiyor. RPG mekaniği ile öne çıkan yapım, birçok oyuncunun ilgisini çekebilecek türden. Starlink: Battle for Atlas'ta, kendilerini Atlas Yıldız Sistemini Grax ve Forgotten Legion’dan kurtarmaya adamış, kahraman yıldızlar arası pilot grubunun bir parçasısınız.

Ubisoft Starlink Battle For Atlas

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AZ BİR VAKİT VAR

Ücretsiz oyun olarak sunulan Starlink: Battle for Atlas Digital Edition'a sahip olabilmek için biraz acele etmek şart. Zira oyun günlük olarak ücretsiz. Bu yüzden oyunu Çarşamba 16:00'a kadar Ubisoft Connect üzerinden kütüphaneye eklemek gerekiyor.

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