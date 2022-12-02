Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri ile 2023 dini günler takvimi

Yeni yıla az bir zaman kala 2023 yılında gerçekleşecek olan dini günlerin tarihleri araştırılıyor. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve üç aylar gibi dini günlerin yer aldığı 2023 dini günler takvimi Diyanet tarafından paylaşılıyor. Üç ayların ilki olan Recep ayı Hicri takvime göre yedinci ay. Peki üç aylar ne zaman başlayacak? İşte Diyanet'ten yapılan açıklama ve 2022-2023 dini günler takvimi...
Üç aylar 2023 yılının ilk günlerinde idrak edecek. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak. Yani üç aylar da 23 Ocak 2023 Pazartesi günü idrak edecek.
Şaban ayı 21 Şubat Salı günü gerçekleşirken Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayacak.
Bu dönemde ibadetin, duanın artırılması fazilet sayılır. Bu dönemde Ramazan ayına da hazırlık yapılır.
Üç ayların başlangıcı Recep ayı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Şaban ayı - 21 Şubat Salı
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı