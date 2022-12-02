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Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri ile 2023 dini günler takvimi

02.12.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç aylar ile 2023 dini günler takvimi yeni yılın yaklaşmasıyla merak edildi. İslam aleminin gündeminde yer alan üç aylar hicri takvimdeki Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Bu aylarda Müslüman vatandaşlar ibadetlerini yerine getiriyorlar. Peki, Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri ile 2023 dini günler takvimi

Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri ile 2023 dini günler takvimi

Yeni yıla az bir zaman kala 2023 yılında gerçekleşecek olan dini günlerin tarihleri araştırılıyor. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve üç aylar gibi dini günlerin yer aldığı 2023 dini günler takvimi Diyanet tarafından paylaşılıyor. Üç ayların ilki olan Recep ayı Hicri takvime göre yedinci ay. Peki üç aylar ne zaman başlayacak? İşte Diyanet'ten yapılan açıklama ve 2022-2023 dini günler takvimi...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Üç aylar 2023 yılının ilk günlerinde idrak edecek. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak. Yani üç aylar da 23 Ocak 2023 Pazartesi günü idrak edecek.

Şaban ayı 21 Şubat Salı günü gerçekleşirken Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

Bu dönemde ibadetin, duanın artırılması fazilet sayılır. Bu dönemde Ramazan ayına da hazırlık yapılır.

kuran okumak

2023 DİNİ GÜNLER VE BAYRAMLAR

Üç ayların başlangıcı Recep ayı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Şaban ayı - 21 Şubat Salı

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

dua eden insan

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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