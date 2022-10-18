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Üç ilde FETÖ operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

18.10.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren biri Ulaştırma Bakanlığında mühendis toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Üç ilde FETÖ operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Anadolu Yakası Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda 7 şüphelinin 2012-2014 yıllarında başka kişilere ait operasyonel hat kullanarak birbirleri ile yoğun irtibatlı oldukları tespit edildi. Örgütsel mensubiyetlerine yönelik ankesör aranması, itirafçı beyanları da bulunan bu şüphelilerin örgütün mahrem yapısında faaliyette bulundukları belirlendi. Savcılığın talimatı üzerine 1 özel okulda öğretmen, 1 Ulaştırma Bakanlığında mühendis, 1 ihraç edilmiş polis memuru, 4 sivil toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

(DHA)

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fetö
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