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Üç milletvekilinin istifası sonra CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

31.01.2021 08:32 | Son Güncelleme:
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Üç milletvekilinin istifası sonra CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP'den 3 milletvekilinin istifa etmesi Ankara kulislerini hareketlendirirken, söz konusu istifalar sonrası dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. CHP eski MYK üyesi Şahin Mengü, istifalarla ilgili yaptığı değerlendirmede muhalif tabanda bir tepkinin olabileceğini belirterek "Benim korkum İYİ Parti'ye oy verebilirler. Biz ana muhalefeti kaybedebiliriz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile, parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısıyla istifa etti.

Söz konusu gelişme Ankara kulislerini hareketlendirirken, CHP eski MYK üyesi Şahin Mengü'den 3 milletvekilinin istifa etmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

ıstıfa

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MENGÜ: SAMİMİ BULMUYORUM

Sözcü Gazetesi'den İsmail Saymaz'a değerlendirmelerde bulunan Şahin, Muharrem İnce'nin başlattığı ve partileşmek için son hazırlıklarını sürdüren Memleket Hareketi'ni hiç samimi bulmadığını belirtti.

"YÜZDE 1" İDDİASI

CHP içinde İnce'ye katılacaklarının sayısının yüzde 1'in altında olacağını iddia eden Mengü, söz konusu istifalarla ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

'MUHALEFETİ KAYBEDEBİLİRİZ'

CHP tabanında ya da muhalif kesimde partiye bir tepki olarak sandığa gidilmeyebileceğini söyleyen Mengü "Benim korkum İYİ Parti'ye oy verebilirler. Biz ana muhalefeti kaybedebiliriz." ifadelerini kullandı.

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