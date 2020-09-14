Uçağa benzeyen LG Wing resmen tanıtıldı! İşte özellikleri

LG Wing, bir süredir sızıntılarda gözüken ve iki ekranlı yapısıyla hayli dikkat çeken bir akıllı telefondu. Kullanım anına dair videolar dahi internete düşen LG Wing, bu yapısıyla kanatları açılmış bir uçağa benziyordu. LG'nin hiçbir akıllı telefonda görmediğimiz bu özgün tasarımı gerçeğe dönüştüreceğine ihtimal vermeyenler vardı. Ancak LG, yaptığı duyuru ile LG Wing'i 14 Eylül'de (bugün) tanıtacağını duyurmuştu. Saatler 17:00'ı gösterdiğinde ise LG Wing etkinliği başladı ve LG'nin T şeklindeki tasarımıyla öne çıkan telefonu Wing, resmen tanıtıldı.
LG Wing'in özelliklerine geçmeden önce ekranlarından bahsetmek gerek. Zira, biri 6,8 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde, diğeri ise 3,9 inç büyüklüğünde 1240 x 1080 çözünürlüğünde p-OLED çift ekranla gelen bu telefon ekranlarını döndürerek açıyor. Ekranı açılmadığında normal bir telefondan farksız gibi duran LG Wing, ekranı açıldığında ise T şeklinde çift ekranlı bir telefona dönüşüyor. Bu ikinci ekran sayesinde aynı anda iki farklı uygulamayı kullanmak, hatta aynı uygulamayı bölerek kullanmak mümkün oluyor. Örneğin; YouTube'da video izlerken yorumları ikincil ekrandan okuyabiliyorsunuz ya da kamera uygulamasında birçok ayarı ikincil ekran üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.
LG Wing'in teknik özelliklerinde sıra. LG Wing, Snapdragon 765G işlemcisiyle geliyor. 5G destekli bu işlemciye ek olarak 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunuluyor. Böylesine tasarıma sahip bir telefondan Snapdragon 865 veya 865+ işlemcisi beklenirdi doğrusu. Fakat yine de Snapdragon 765G'nin orta/üst seviye bir işlemci olduğunu belirtmek gerek.
Bunun dışında telefonda 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Kameralardan biri görüntü sabitleme özelliği sağlayabiliyor. Telefon birçok kamera modu sunuyor. LG Wing gücünü ise 4000 mAh değerindeki pilinden karşılıyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ise 6,8 inçlik ekranın altında bulunuyor. Son olarak LG Wing'in 32 MP çözünürlüğünde açılır kapanır bir ön kameraya sahip olduğunu söyleyelim.
LG Wing fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak LG Wing, önümüzdeki aydan itibaren ilk olarak Güney Kore'de satışa çıkacak ve bunu Kuzey Amerika ve Avrupa'daki pazarlar izleyecek. Tahmini fiyat ise 1000 doların üzerinde. Telefonun Türkiye'de satılması ise beklenmiyor.
Okuyucu Yorumları 1 yorum