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Uçağa benzeyen LG Wing resmen tanıtıldı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2020 17:40 | Son Güncelleme

LG, LG Wing'i düzenlediği online etkinlik ile birlikte görücüye çıkarttı. Bir süredir sızıntılarda görünen ve açılır kapanır yapısıyla uçağa benzetilen iki ekranlı LG Wing, iki ekranıyla birlikte birçok kısayola ev sahipliği yapıyor. Peki LG Wing'in özellikleri neler? Gelin yakından bakalım.

Uçağa benzeyen LG Wing resmen tanıtıldı! İşte özellikleri

LG Wing, bir süredir sızıntılarda gözüken ve iki ekranlı yapısıyla hayli dikkat çeken bir akıllı telefondu. Kullanım anına dair videolar dahi internete düşen LG Wing, bu yapısıyla kanatları açılmış bir uçağa benziyordu. LG'nin hiçbir akıllı telefonda görmediğimiz bu özgün tasarımı gerçeğe dönüştüreceğine ihtimal vermeyenler vardı. Ancak LG, yaptığı duyuru ile LG Wing'i 14 Eylül'de (bugün) tanıtacağını duyurmuştu. Saatler 17:00'ı gösterdiğinde ise LG Wing etkinliği başladı ve LG'nin T şeklindeki tasarımıyla öne çıkan telefonu Wing, resmen tanıtıldı.

LG Wing özellikleri

LG WİNG ÖZELLİKLERİ İLE VE İKİ EKRANIYLA ÖNE ÇIKIYOR

LG Wing'in özelliklerine geçmeden önce ekranlarından bahsetmek gerek. Zira, biri 6,8 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde, diğeri ise 3,9 inç büyüklüğünde 1240 x 1080 çözünürlüğünde p-OLED çift ekranla gelen bu telefon ekranlarını döndürerek açıyor. Ekranı açılmadığında normal bir telefondan farksız gibi duran LG Wing, ekranı açıldığında ise T şeklinde çift ekranlı bir telefona dönüşüyor. Bu ikinci ekran sayesinde aynı anda iki farklı uygulamayı kullanmak, hatta aynı uygulamayı bölerek kullanmak mümkün oluyor. Örneğin; YouTube'da video izlerken yorumları ikincil ekrandan okuyabiliyorsunuz ya da kamera uygulamasında birçok ayarı ikincil ekran üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.

LG Wing kamera-2

LG WİNG TEKNİK ÖZELLİKLERİ

LG Wing'in teknik özelliklerinde sıra. LG Wing, Snapdragon 765G işlemcisiyle geliyor. 5G destekli bu işlemciye ek olarak 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunuluyor. Böylesine tasarıma sahip bir telefondan Snapdragon 865 veya 865+ işlemcisi beklenirdi doğrusu. Fakat yine de Snapdragon 765G'nin orta/üst seviye bir işlemci olduğunu belirtmek gerek.

LG Wing tanıtıldı-2

Bunun dışında telefonda 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Kameralardan biri görüntü sabitleme özelliği sağlayabiliyor. Telefon birçok kamera modu sunuyor. LG Wing gücünü ise 4000 mAh değerindeki pilinden karşılıyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ise 6,8 inçlik ekranın altında bulunuyor. Son olarak LG Wing'in 32 MP çözünürlüğünde açılır kapanır bir ön kameraya sahip olduğunu söyleyelim.

LG Wing kamera

LG WİNG'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?

LG Wing fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak LG Wing, önümüzdeki aydan itibaren ilk olarak Güney Kore'de satışa çıkacak ve bunu Kuzey Amerika ve Avrupa'daki pazarlar izleyecek. Tahmini fiyat ise 1000 doların üzerinde. Telefonun Türkiye'de satılması ise beklenmiyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
lg bu sarj sorunuyla birsey yapamaz sarj 1gunu cikarmiyor kaldir at yani
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