Uçağa benzeyen LG Wing resmen tanıtıldı! İşte özellikleri

LG Wing, bir süredir sızıntılarda gözüken ve iki ekranlı yapısıyla hayli dikkat çeken bir akıllı telefondu. Kullanım anına dair videolar dahi internete düşen LG Wing, bu yapısıyla kanatları açılmış bir uçağa benziyordu. LG'nin hiçbir akıllı telefonda görmediğimiz bu özgün tasarımı gerçeğe dönüştüreceğine ihtimal vermeyenler vardı. Ancak LG, yaptığı duyuru ile LG Wing'i 14 Eylül'de (bugün) tanıtacağını duyurmuştu. Saatler 17:00'ı gösterdiğinde ise LG Wing etkinliği başladı ve LG'nin T şeklindeki tasarımıyla öne çıkan telefonu Wing, resmen tanıtıldı.

LG WİNG ÖZELLİKLERİ İLE VE İKİ EKRANIYLA ÖNE ÇIKIYOR

LG Wing'in özelliklerine geçmeden önce ekranlarından bahsetmek gerek. Zira, biri 6,8 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde, diğeri ise 3,9 inç büyüklüğünde 1240 x 1080 çözünürlüğünde p-OLED çift ekranla gelen bu telefon ekranlarını döndürerek açıyor. Ekranı açılmadığında normal bir telefondan farksız gibi duran LG Wing, ekranı açıldığında ise T şeklinde çift ekranlı bir telefona dönüşüyor. Bu ikinci ekran sayesinde aynı anda iki farklı uygulamayı kullanmak, hatta aynı uygulamayı bölerek kullanmak mümkün oluyor. Örneğin; YouTube'da video izlerken yorumları ikincil ekrandan okuyabiliyorsunuz ya da kamera uygulamasında birçok ayarı ikincil ekran üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.