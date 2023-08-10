Uçağa binemeyeceği söylenen köpeğini havalimanı otoparkında terk etti! Tek başına gitti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh Uluslararası Havalimanı'nın otoparkında sahibi tarafından bebek arabasının içinde terk edilen Fransız buldog cinsi bir köpek bulundu. Insider’ın haberine göre, hayvanın üzerinde bulunan mikroçipe ulaşılmasına rağmen sahibine dair bir bilgi bulunamadı.
WTAE’ye konuşan Çavuş Donaldson, yaklaşık yedi yaşında olduğu düşünülen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve yerel bir hayvan barınağında tutulduğunu söyledi.
Uçakta köpekler genellikle iki farklı şekilde seyahat edebilir: kabin içinde veya kargo bölümünde. Burada önemli olan şey, köpeğin boyutu ve hava yolunun politikalarıdır.
Kabin İçinde Seyahat: Bazı hava yolları, küçük köpekleri (genellikle belirli bir ağırlığın altında olanlar) kabin içinde seyahat etmelerine izin verir. Köpek sahibi, uygun boyutta bir taşıma çantası veya kabın içine sığabilecek bir taşıma kutusu sağlamak zorundadır. Köpek mümkün olduğunca sessiz ve davranışlı olmalıdır. Kabin içinde seyahat eden köpekler genellikle sahip ile aynı uçağa binerler ve uçuş sırasında sahipleriyle birlikte koltuk altına veya önlerine yerleştirilirler.
Unutmayın, uçak yolculuğu öncesinde ilgili hava yolu şirketi ile iletişime geçmek ve köpeğin seyahat kurallarını öğrenmek önemlidir. Ayrıca köpeğin sağlık durumu ve gerektiğinde veteriner ile görüşme yapmak da önemlidir.