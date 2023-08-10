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    4. Uçağa binemeyeceği söylenen köpeğini havalimanı otoparkında terk etti! Tek başına gitti

    Uçağa binemeyeceği söylenen köpeğini havalimanı otoparkında terk etti! Tek başına gitti

    10.08.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh Uluslararası Havalimanı'ndaki ismi açıklanmayan bir kadın köpeğinin uçağa alınmayacağını öğrendikten sonra onu havalimanın otoparkında terk etti. Sahibine ulaşılamayan köpek hayvan barınağında koruma altına alındı.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh Uluslararası Havalimanı'nın otoparkında sahibi tarafından bebek arabasının içinde terk edilen Fransız buldog cinsi bir köpek bulundu. Insider’ın haberine göre, hayvanın üzerinde bulunan mikroçipe ulaşılmasına rağmen sahibine dair bir bilgi bulunamadı.

    SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

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    WTAE’ye konuşan Çavuş Donaldson, yaklaşık yedi yaşında olduğu düşünülen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve yerel bir hayvan barınağında tutulduğunu söyledi.

    KÖPEKLER UÇAKTA NASIL SEYAHAT EDER?

    Uçakta köpekler genellikle iki farklı şekilde seyahat edebilir: kabin içinde veya kargo bölümünde. Burada önemli olan şey, köpeğin boyutu ve hava yolunun politikalarıdır.

    • Kabin İçinde Seyahat: Bazı hava yolları, küçük köpekleri (genellikle belirli bir ağırlığın altında olanlar) kabin içinde seyahat etmelerine izin verir. Köpek sahibi, uygun boyutta bir taşıma çantası veya kabın içine sığabilecek bir taşıma kutusu sağlamak zorundadır. Köpek mümkün olduğunca sessiz ve davranışlı olmalıdır. Kabin içinde seyahat eden köpekler genellikle sahip ile aynı uçağa binerler ve uçuş sırasında sahipleriyle birlikte koltuk altına veya önlerine yerleştirilirler.

    • Kargo Bölümünde Seyahat: Büyük köpekler veya hava yolunun kabin içinde köpeklere izin vermediği durumlarda, köpekler kargo bölümünde seyahat eder. Bu durumda köpek sahibi, hava yolu şirketinin belirlediği kurallara uygun bir şekilde köpeği teslim etmelidir. Köpek kargo bölümünde uygun bir taşıma kutusuna yerleştirilir ve bu bölüme özel olarak tasarlanan bir uçak bölmesine yerleştirilir. Köpeklerin kargo bölümünde seyahat etmesi, bazı riskler taşıdığından dolayı titiz bir şekilde düzenlenir ve köpek sahibi hava yolunun talimatlarını takip etmelidir.

    Unutmayın, uçak yolculuğu öncesinde ilgili hava yolu şirketi ile iletişime geçmek ve köpeğin seyahat kurallarını öğrenmek önemlidir. Ayrıca köpeğin sağlık durumu ve gerektiğinde veteriner ile görüşme yapmak da önemlidir.

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    Amerika köpek uçak

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