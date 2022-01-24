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  4. Uçağın iniş takımlarında Amsterdam'a geldi! 11 saatlik yolculuktan sağ kurtuldu

Uçağın iniş takımlarında Amsterdam'a geldi! 11 saatlik yolculuktan sağ kurtuldu

24.01.2022 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu. Güney Afrika’nın Johannesburg kentinden havalanan uçağın iniş takımlarında 11 saat boyunca kalan kaçak yolcunun sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Uçağın iniş takımlarında Amsterdam'a geldi! 11 saatlik yolculuktan sağ kurtuldu

Hollanda polisi, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinden Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’na gelen bir kargo uçağının iniş takımlarında kaçak yolcu bulundu. Yapılan açıklamada, "Adam uçağın burun tekerleği bölümünde canlı bulundu ve stabil durumda hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanılarak, söz konusu adamın yaşının ve uyruğunun henüz belirlenmediği aktarıldı.

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11 SAAT BOYUNCA İNİŞ TAKIMINDA UÇTU

Hollanda Kraliyet Askeri Polis Sözcüsü Joanna Helmonds ise, "Adamın hala hayatta olması oldukça dikkat çekici" dedi.
İtalyan kargo havayolu şirketi Cargolux Italia’ya ait olan uçağın uçuş verilerine göre, pazar günü Johannesburg'dan Amsterdam’a yaptığı seferinde Kenya’nın başkenti Nairobi'de aktarma yaptığı belirtildi. Kaçak yolcunun uçağa Güney Afrika'dan mı yoksa Kenya'da mı bindiği henüz netlik kazanmadı.

Johannesburg-Amsterdam uçuşunun yaklaşık 11 saat sürdüğü ifade edilerek, yüksek irtifada soğuk ve düşük oksijen nedeniyle kaçak yolcunun hayatta kalmasının çok nadir bir durum olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Amsterdam
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