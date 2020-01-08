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  4. Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı

Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

Fransa’nın en büyük havalimanlarından Paris-charles De Gaulle Havalimanı’nda, Fildişi Sahili'nden gelen bir uçağın iniş takımlarında 10 yaşlarında bir çocuğun cesedi bulundu.

Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı

Çocuğun kaçak yolcu olduğu ve Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde güvenliği geçerek uçuş takımlarına gizlendiği öğrenildi.

Fransa’nın en büyük havalimanlarından Paris-charles De Gaulle’de bir insanlık dramı yaşandı.

Bu sabah Fildişi Sahili'nden Fransa'ya gelen Air France'a ait Boeing 777 tipi uçağın iniş takımlarına gizlenmiş bir çocuğun cesedi bulundu.

Abidjan'da güvenlik sistemini geçerek uçağın iniş takımlarındaki bölmeye saklandığı öğrenilen 10 yaşlarındaki çocuğun orada hayatını kaybettiği bildirildi. Kaçak olarak Fransa'ya gelmek isteyen çocuğun kimliği henüz bilinmezken Air France şirketi, Abidjan Havaalanı'ndaki güvenlik eksikliğine dikkat çekti.

Öte yandan daha önce de yine Afrika'dan uçağın aynı bölmesine giren birçok çocuğun, uçuş sırasında hava sıcaklığının eksi 50 dereceye düşmesi sonucu ya da ezilerek hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
iniş takımı ceset Fransa

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