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  4. Uçak kazasında kan donduran detay! Annesine mesaj atmış… ‘Bu uçak beni çok korkutuyor’

Uçak kazasında kan donduran detay! Annesine mesaj atmış… ‘Bu uçak beni çok korkutuyor’

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
13.08.2024 16:23
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Brezilya’da 62 kişinin ölümüne neden olan kazanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Yolcular arasında bulunan 23 yaşındaki Rosana Xavier'in yolculuk esnasında annesine attığı mesajlar da ‘geliyorum’ dediği ortaya çıktı.

Geçen hafta Brezilya'nın Parana eyaletinde bulunan Cascavel şehrinden, Guarulhos şehrine giden yolcu uçağı düşmesiyle 62 kişi hayatını kaybetmişti. TGRT Haber'de yer alan habere göre, Guarulhos şehrine seyahat eden yolculardan biri olan, 23 yaşındaki Rosana Xavier'in yolculuk esnasında annesine attığı mesajları, Rosana'nın annesi Rosemeire Xavier, Brezilya televizyonu TV Globo ile mesajları paylaştı.

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"KIRIK BİR KOLTUK VAR, YEMİN EDERİM, KAOS"

Brezilya televizyonu TV Globo ile mesajları paylaşan Rosana'nın annesi Rosemeire Xavier, mesajların ardından endişelenerek, sakinleşmek için dua ettiği söyledi. 23 yaşındaki Xavier'in annesine attığı mesajda, "İki saatlik uçuş, yağmurda ineceğiz. Bu uçuş beni çok korkutuyor. Yemin ederim, uçak çok eski'' diye yazdı. Ardından da "Kırık bir koltuk var. Yemin ederim. Kaos" yazdığı öğrenildi.

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Mesajların ardından gönderdiği fotoğraflarda yüzündeki korku ifadesi okunan genç kızın annesi kazayı haberlerde gördüğünü söyleyerek, ‘‘Çaresizlik içindeydim. Evde koşarak bağırmaya başladım" dedi.

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BREZİLYA'DAKİ UÇAK KAZASINDA NE OLMUŞTU?

Cascavel kentinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak, 9 Ağustos'ta 57 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakılmıştı. Brezilya Hava Kuvvetleri de bir süre sonra hava trafik kontrolüyle bağlantının koptuğunu belirtmişti.

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Kazadan bir gün sonra kurtarma ekipleri, 34 erkek ve 28 kadın yolcunun cansız bedenlerine ulaşıldığını açıklamıştı.
Havayolu şirketi Voepass, cuma günü yaptığı ilk açıklamada, uçağın Cascavel-PR'den Guarulhos Havalimanı'na gitmek üzere 58 yolcu ve dört mürettebat ile havalandığını belirtti. Diğer yandan şirket, kazadan etkilenenler için tüm destek önlemlerini aldığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Brezilya
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