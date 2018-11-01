Uçak kazasında ölen pilot Serkan Dilci toprağa verildi, öğretmeni konuştu

Akif ÖZDEMİR - Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düşen Cessna 152 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot Serkan Dilci, memleketi Adana'da toprağa verildi. Dilci ile birlikte uçuşlar yapan Öğretmen Pilot Yakup Çarkçı, "Uçakta arıza olduğunu sanmıyorum. Ben yüzlerce öğrenci yetiştirdim, öğrencilerim de uçtu. Herhangi bir sıkıntı olmadı" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde 30 Ekim'de saat 15.30 sıralarında tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düştü. Uçağın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, pilot Serkan Dilci ve yanında bulunan Deniz Adalı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın ardından hayatını kaybeden Dilci, Antalya'da yapılan otopsinin ardından memleketi Adana'ya getirildi. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenaze, defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Burada gözyaşı döken yakınları sinir krizleri geçirdi. Cenazede anne Hülya ve baba Ali Dilci, güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından Dilci'nin cenazesi toprağa verildi.

DİLCİNİN ÖĞRETMENİ: O UÇAĞA BİRLİKTE BİNDİK

Serkan Dilci'nin 3 yıl önce uçuşa başladığı, kapanan Barış Havacılık şirketinde birlikte uçuşlar Öğretmen Pilot Yakup Çarkçı da cenazeye katıldı. Çarkçı, "Serkan'ın hayali hava yollarına girmekti. Çok efendi, saygılı, sessiz bu kadar duygusal bir öğrenciydi. Devamlı da dinlerdi, söylediklerimizi yapardı. Allah rahmet etsin. Ben 2-3 kez uçurdum. O uçuşunu fazlalaştırmak istedi. Bu uçak daha önce TARKİM'deydi. Ben oranın genel müdür yardımcısıydım. Biz onu İzmir Uçuş Okulu'na sattık. Onlar da Yıldız Havacılık'a satmışlar. Kazanın sebebi kaza kırım raporu geldikten sonra belli olacak" dedi.

O UÇAKTA ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİM

Düşen uçakla yıllarca uçuşlar yaptığını kaydeden Çarkçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben düşen uçakla yıllarca uçtum. Uçak çok abartılıyor vukuatlı olduğu yönünde. Uçan insan vukuatlıdır. Uçakta arıza varsa Sivil Havacılık uçurmasın. Teknisyen uçuşa vermesin. Uçakta arıza varsa pilot uçmaz. Arabada benzin yoksa biner misiniz? Binmezsiniz. Bunda da biri alıyor alçak uçuyor. Biri alıyor olmayan hareketler yapıyor işte kazaya sebebiyet veriyor. Uçakta arıza olduğunu sanmıyorum. Ben yüzlerce öğrenci yetiştirdim, öğrencilerim de uçtu. Yani herhangi bir sıkıntı olmadı. Olursa da teknisyenler gerekli bakımı yapıyordu. Benim anlamadığım Sivil Havacılık bunun üzerine gitmeli. Uçağın ticari uçuşlara elverişliliği yoktu. Ticari amaçla uçuyordu. Serkan da yardımcı oluyordu" diye konuştu.