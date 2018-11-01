HABER

Uçak kazasında ölen pilot Serkan Dilci toprağa verildi, öğretmeni konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 12:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düşen Cessna 152 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot Serkan Dilci, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Uçak kazasında ölen pilot Serkan Dilci toprağa verildi, öğretmeni konuştu

Akif ÖZDEMİR - Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düşen Cessna 152 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot Serkan Dilci, memleketi Adana'da toprağa verildi. Dilci ile birlikte uçuşlar yapan Öğretmen Pilot Yakup Çarkçı, "Uçakta arıza olduğunu sanmıyorum. Ben yüzlerce öğrenci yetiştirdim, öğrencilerim de uçtu. Herhangi bir sıkıntı olmadı" dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde 30 Ekim'de saat 15.30 sıralarında tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düştü. Uçağın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, pilot Serkan Dilci ve yanında bulunan Deniz Adalı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın ardından hayatını kaybeden Dilci, Antalya'da yapılan otopsinin ardından memleketi Adana'ya getirildi. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenaze, defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Burada gözyaşı döken yakınları sinir krizleri geçirdi. Cenazede anne Hülya ve baba Ali Dilci, güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından Dilci'nin cenazesi toprağa verildi.
DİLCİNİN ÖĞRETMENİ: O UÇAĞA BİRLİKTE BİNDİK
Serkan Dilci'nin 3 yıl önce uçuşa başladığı, kapanan Barış Havacılık şirketinde birlikte uçuşlar Öğretmen Pilot Yakup Çarkçı da cenazeye katıldı. Çarkçı, "Serkan'ın hayali hava yollarına girmekti. Çok efendi, saygılı, sessiz bu kadar duygusal bir öğrenciydi. Devamlı da dinlerdi, söylediklerimizi yapardı. Allah rahmet etsin. Ben 2-3 kez uçurdum. O uçuşunu fazlalaştırmak istedi. Bu uçak daha önce TARKİM'deydi. Ben oranın genel müdür yardımcısıydım. Biz onu İzmir Uçuş Okulu'na sattık. Onlar da Yıldız Havacılık'a satmışlar. Kazanın sebebi kaza kırım raporu geldikten sonra belli olacak" dedi.
O UÇAKTA ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİM
Düşen uçakla yıllarca uçuşlar yaptığını kaydeden Çarkçı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben düşen uçakla yıllarca uçtum. Uçak çok abartılıyor vukuatlı olduğu yönünde. Uçan insan vukuatlıdır. Uçakta arıza varsa Sivil Havacılık uçurmasın. Teknisyen uçuşa vermesin. Uçakta arıza varsa pilot uçmaz. Arabada benzin yoksa biner misiniz? Binmezsiniz. Bunda da biri alıyor alçak uçuyor. Biri alıyor olmayan hareketler yapıyor işte kazaya sebebiyet veriyor. Uçakta arıza olduğunu sanmıyorum. Ben yüzlerce öğrenci yetiştirdim, öğrencilerim de uçtu. Yani herhangi bir sıkıntı olmadı. Olursa da teknisyenler gerekli bakımı yapıyordu. Benim anlamadığım Sivil Havacılık bunun üzerine gitmeli. Uçağın ticari uçuşlara elverişliliği yoktu. Ticari amaçla uçuyordu. Serkan da yardımcı oluyordu" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Uçak kazasında ölen pilot Serkan Dilci toprağa verildi, öğretmeni konuştuUçak kazasında ölen pilot Serkan Dilci toprağa verildi, öğretmeni konuştuUçak kazasında ölen pilot Serkan Dilci toprağa verildi, öğretmeni konuştuUçak kazasında ölen pilot Serkan Dilci toprağa verildi, öğretmeni konuştu

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
AKM alanındaki son durum havadan fotoğraflandı  AKM alanındaki son durum havadan fotoğraflandı  
Doktor çiftin Maldivler'de balayı hayali kabusla bittiDoktor çiftin Maldivler'de balayı hayali kabusla bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Söylentisi bile yetti! 'Süper loto' hayatını kabusa çevirdi

Söylentisi bile yetti! 'Süper loto' hayatını kabusa çevirdi

Tokat'ta borçlarını alamayan bakkal öyle bir yazı astı ki... 'Neyi bekliyorsun ey vatandaş!'

Tokat'ta borçlarını alamayan bakkal öyle bir yazı astı ki... 'Neyi bekliyorsun ey vatandaş!'

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da ele geçirildi! Bir damlası bile 8 saniyede 1 fili öldürebiliyor

Erzurum'da ele geçirildi! Bir damlası bile 8 saniyede 1 fili öldürebiliyor

Doktor çiftin Maldivler'de balayı hayali kabusla bitti

Doktor çiftin Maldivler'de balayı hayali kabusla bitti

Taksim'i 'cadılar' bastı!

Taksim'i 'cadılar' bastı!

Ormanda bulundu! Korkudan yanına dahi yaklaşamıyorlar

Ormanda bulundu! Korkudan yanına dahi yaklaşamıyorlar

Kazdağları'ndaki sonbahar görenleri büyülüyor

Kazdağları'ndaki sonbahar görenleri büyülüyor

Katil kocadan korkunç sözler: Konuşmak için buluştuk, Hanife beni tahrik etti

Katil kocadan korkunç sözler: Konuşmak için buluştuk, Hanife beni tahrik etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.