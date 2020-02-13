Uçak kazasından yaralı kurtulan kadın: Halen şoktayım

O uçakta bulunan ve kızının doğumu için İzmir’den Ordu’ya aktarmalı gelmek üzere yola çıkan Hatice Parıldar (47), o anları anlattı.

Parıldar, uçağın İstanbul’a inene kadar her şey normal olduğunu ve o esnada çok korktuklarını anlattı. Parıldar, “Son anda yağmur, fırtına ve sis nedeniyle önünü göremeyip, uçurumdan aşağı atıvermiş. Ona ‘pas’ geç demişler ama o da havalanmamış. Kendimizi biranda aşağıda bulduk. Çok kötüydü, benim emniyet kemerim bağlı olduğundan ben biraz ufak sıyrıklarla atlattım. Bir ara kafamı vurdum, sonrasını hatırlamıyorum. Yaklaşık 25 dakika baygın kalmışım” dedi.

"BİZİ KURTARAN YOK MU DİYE ÇIĞLIKLAR ATTIK"



Olay anında şokta olduklarını ve kurtarılmayı beklediklerini ifade eden Parıldar, “Anlatamıyorum. Kolum dirsekten bileğe kadar ezildi, boynumda zedelenmeler var. Ödemler de oluşmuş. Bizi orada kurtardılar ama ön tarafta yangın, arka tarafta yangın çığlıklar ve bağıranlar, yakıt tankeri delinmiş üzerimize akıyordu. Bize, ‘patlama olabilir hemen çıkalım’ dediler ama gidemiyorum. Sonra görevliler gelip bizi kurtardı” şeklinde konuştu.