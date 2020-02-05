Uçak kazasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Bu akşam saatlerinde İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçak iniş yaptıktan sonra duramayarak pistin sonundaki toprak zemine çıktı. Havalimanında acil durum ilan edilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken telsiz konuşmaları ortaya çıktı. İşte o diyalog:

İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şu an göremiyorum.

Şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

Anlaşıldı bütün ekipler 2-4’teki çukurun oraya bütün ekipler oraya.

Bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz. Ambulanslar da gidiyor.

Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Yangın patlama takip edebiliyor musunuz?

Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış, bütün ekipler müdahale etsin.

(İHA)



