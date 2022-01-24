HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uçak seferleri iptal mi oldu? 24-25 Ocak iptal olan uçak seferleri hangileri?

Uçak seferleri iptal mi oldu? 24-25 Ocak iptal olan uçak seferleri hangileri?

24.01.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizin birçok ilinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapandı ve gündelik hayat sekteye uğradı. Peki uçak seferleri iptal mi oldu? Yağış, hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Uçak gibi ulaşım araçlarında seferlerin iptal olduğu açıklandı.

Uçak seferleri iptal mi oldu? 24-25 Ocak iptal olan uçak seferleri hangileri?

Uçak seferlerinin iptal olduğu duyuruldu. Konuya ilişkin THY ve PEGASUS tarafından yolcuları bilgilendirme amaçlı açıklama peş peşe yapıldı. Yolcuların, iptal olan uçuşları sorgulama sayfasından öğrenebileceği belirtildi. İşte merak edilenler...

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı yapılması planlanan 36 tarifeli seferin iptal ettiğini belirtildi. THY, hava koşullarının olumsuz etkilerini minimuma indirmek için tedbirleri sürdürüyor. Bu doğrultuda bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün,, "24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 36 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Uçak seferleri iptal mi oldu? 24-25 Ocak iptal olan uçak seferleri hangileri?

PEGASUS AÇIKLADI

PEGASUS Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin elverişsiz hava şartları sebebiyle uçuş sayısına kısıtlama getirdiği ve bu nedenle bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN DURACAK?

Soğuk havanın perşembe gününe kadar İstanbul'da etkili olacağı öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğün tarafından yapılan yazılı açıklamaca, kar yağışının İstanbul'da 3 gün boyunca devam edeceği belirtildi. Doğu kesimlerindeki kar yağışı ise gelecek hafta sonuna dek devam edecek.

Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ayrıca İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca devam etmesi öngörülüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktıAvukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili yeni fezlekeHDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili yeni fezleke
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatma Girik hayatını kaybetti!

Fatma Girik hayatını kaybetti!

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

Yüzlerce araç kara gömüldü! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama

Yüzlerce araç kara gömüldü! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama

Kafasını ters çevirdi yerden yere vurdu

Kafasını ters çevirdi yerden yere vurdu

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İlginizi Çekebilir

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.