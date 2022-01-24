Uçak seferleri iptal mi oldu? 24-25 Ocak iptal olan uçak seferleri hangileri?

Uçak seferlerinin iptal olduğu duyuruldu. Konuya ilişkin THY ve PEGASUS tarafından yolcuları bilgilendirme amaçlı açıklama peş peşe yapıldı. Yolcuların, iptal olan uçuşları sorgulama sayfasından öğrenebileceği belirtildi. İşte merak edilenler...

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı yapılması planlanan 36 tarifeli seferin iptal ettiğini belirtildi. THY, hava koşullarının olumsuz etkilerini minimuma indirmek için tedbirleri sürdürüyor. Bu doğrultuda bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün,, "24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 36 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

PEGASUS AÇIKLADI

PEGASUS Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin elverişsiz hava şartları sebebiyle uçuş sayısına kısıtlama getirdiği ve bu nedenle bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN DURACAK?

Soğuk havanın perşembe gününe kadar İstanbul'da etkili olacağı öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğün tarafından yapılan yazılı açıklamaca, kar yağışının İstanbul'da 3 gün boyunca devam edeceği belirtildi. Doğu kesimlerindeki kar yağışı ise gelecek hafta sonuna dek devam edecek.

Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ayrıca İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca devam etmesi öngörülüyor.



