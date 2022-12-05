Uçak yolculuklarında bir dönem sona eriyor! Yakında bunu yapmanıza gerek kalmayabilir: "Gökyüzü artık..."

Uçak modu güvenli bir uçuşun bir gerekliliği olarak görülüyor. Uçuş modu olarak da bilinen bu mod, aslında uçağa bindiğinizde kullanmanız için sık sık ikaz aldığınız bir seçenek. Telefonlarının dışarıya sinyal vermesini tamamen veya kısmen azaltan ya da kesen uçak modu ile güvenlik için uçuş sırasında yolcuların telefonlarını tam anlamıyla kullanması engelliyor. Ancak uçak yolculuklarında uçak modu dönemi sona eriyor olabilir.

UÇAK MODU TARİHE KARIŞMAYA HAZIRLANIYOR!

BBC'nin haberine göre; Avrupa Birliği'ndeki (AB) havayolu yolcuları yakında telefonlarını gökyüzünde tam anlamıyla kullanabilecekler. Avrupa Komisyonu, havayollarının uçaklarda daha yavaş mobil verilerin yanı sıra 5G teknolojisi sağlayabileceğine karar verdi. Bu, yolcuların artık telefonlarını uçak moduna almaları gerekmeyeceği anlamına gelebilir. Ancak bunun nasıl uygulanacağına dair ayrıntılar henüz net değil.

Üye devletlerin 5G frekans bantlarını uçaklar için kullanılabilir hale getirmeleri için son tarih ise 30 Haziran 2023 olara belirlendi.

Bu, insanların uçuş sırasında telefonlarının tüm özelliklerini kullanabilecekleri anlamına geliyor. Arama yapmanın yanı sıra müzik ve video akışı sağlayan veri ağırlıklı uygulamalara da izin verilmiş olacak.

"GÖKYÜZÜ ARTIK BİR SINIR DEĞİL"

AB'nin İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, planın insanlar için yenilikçi hizmetler sunacağını ve Avrupalı şirketlerin büyümesine yardımcı olacağını söyleyerek, "Süper hızlı, yüksek kapasiteli bağlantının sunduğu olanaklar söz konusu olduğunda gökyüzü artık bir sınır değil" dedi.

UÇAK MODUNUN SONU GELİYOR MU?

AB Komisyonu, 2008'den beri uçaklar için belirli frekans bantlarını ayırdı ve bazı hizmetlerin havada internet erişimi sunmasına izin verdi. Ancak bu hizmet, uçak ile yerdeki bir uydunun bağlanmasını gerektiğinden yavaştı.

Yeni sistem, 100 Mbps'nin üzerinde olabilen 5G tarafından sağlanan çok daha yüksek indirme hızlarından yararlanabilecek ve bir filmin sadece birkaç dakika içinde indirilmesini sağlayacak.

İngiltere Uçuş Güvenliği Komitesi başkanı Dai Whittingham da mobil cihazların uçakları nasıl etkilediğine dair bilgi eksikliği nedeniyle uçak modunun önemli olduğunu belirtti.

Whittingham,"Eskiden otomatik uçuş kontrol sistemlerine müdahale edebilecekleri endişesi vardı. Deneyimler bu riskin çok düşük olduğunu ortaya çıkardı. Tavsiyemiz, her zaman uçuşa geçildiğinde cihazların uçak modunda olması gerektiği olmuştur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD'de 5G frekanslarının uçuşları engelleyebileceği ve hatta potansiyel olarak hatalı irtifa ölçümlerine yol açabileceği konusunda bir endişe var.

Ancak Whittingham, bunun İngiltere ve AB'de bir sorun olmadığını belirterek, "5G için farklı bir frekans setimiz var ve ABD'de izin verilenden daha düşük güç ayarları var. Seyahat eden halk 5G istiyor. Düzenleyiciler bu olasılığı açacak, ancak yaptıkları her şeyin güvenli olmasını sağlamak için atılacak adımlar olacak” diye konuştu.

