HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Uçak yolculuklarında bir dönem sona eriyor! Yakında bunu yapmanıza gerek kalmayabilir: "Gökyüzü artık..."

Uçak yolculuklarında bir dönem sona eriyor! Yakında bunu yapmanıza gerek kalmayabilir: "Gökyüzü artık..."

05.12.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçak yolculuklarında uçuş modu dönemi sona eriyor olabilir. Avrupa Birliği'ndeki (AB) havayolu yolcuları, gökyüzünde telefonlarının sinyal vermesini engelleyen uçuş modunun yerine, telefonlarını tam anlamıyla kullanabilmeye hazırlanıyor. Çünkü Avrupa Komisyonu, havayollarının uçaklarda 5G teknolojisi sağlayabileceğine karar verdi. Bu, yolcuların artık telefonlarını uçak moduna almalarına gerek kalmayacağı anlamına gelebilir.

Uçak yolculuklarında bir dönem sona eriyor! Yakında bunu yapmanıza gerek kalmayabilir: "Gökyüzü artık..."

Uçak modu güvenli bir uçuşun bir gerekliliği olarak görülüyor. Uçuş modu olarak da bilinen bu mod, aslında uçağa bindiğinizde kullanmanız için sık sık ikaz aldığınız bir seçenek. Telefonlarının dışarıya sinyal vermesini tamamen veya kısmen azaltan ya da kesen uçak modu ile güvenlik için uçuş sırasında yolcuların telefonlarını tam anlamıyla kullanması engelliyor. Ancak uçak yolculuklarında uçak modu dönemi sona eriyor olabilir.

UÇAK MODU TARİHE KARIŞMAYA HAZIRLANIYOR!

BBC'nin haberine göre; Avrupa Birliği'ndeki (AB) havayolu yolcuları yakında telefonlarını gökyüzünde tam anlamıyla kullanabilecekler. Avrupa Komisyonu, havayollarının uçaklarda daha yavaş mobil verilerin yanı sıra 5G teknolojisi sağlayabileceğine karar verdi. Bu, yolcuların artık telefonlarını uçak moduna almaları gerekmeyeceği anlamına gelebilir. Ancak bunun nasıl uygulanacağına dair ayrıntılar henüz net değil.

Üye devletlerin 5G frekans bantlarını uçaklar için kullanılabilir hale getirmeleri için son tarih ise 30 Haziran 2023 olara belirlendi.

uçak1

Bu, insanların uçuş sırasında telefonlarının tüm özelliklerini kullanabilecekleri anlamına geliyor. Arama yapmanın yanı sıra müzik ve video akışı sağlayan veri ağırlıklı uygulamalara da izin verilmiş olacak.

"GÖKYÜZÜ ARTIK BİR SINIR DEĞİL"

AB'nin İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, planın insanlar için yenilikçi hizmetler sunacağını ve Avrupalı şirketlerin büyümesine yardımcı olacağını söyleyerek, "Süper hızlı, yüksek kapasiteli bağlantının sunduğu olanaklar söz konusu olduğunda gökyüzü artık bir sınır değil" dedi.

“Hz. İsa böyle istiyor” dedi! Havada uçağın kapısını açmak istedi “Hz. İsa böyle istiyor” dedi! Havada uçağın kapısını açmak istedi

UÇAK MODUNUN SONU GELİYOR MU?

AB Komisyonu, 2008'den beri uçaklar için belirli frekans bantlarını ayırdı ve bazı hizmetlerin havada internet erişimi sunmasına izin verdi. Ancak bu hizmet, uçak ile yerdeki bir uydunun bağlanmasını gerektiğinden yavaştı.

Yeni sistem, 100 Mbps'nin üzerinde olabilen 5G tarafından sağlanan çok daha yüksek indirme hızlarından yararlanabilecek ve bir filmin sadece birkaç dakika içinde indirilmesini sağlayacak.

İngiltere Uçuş Güvenliği Komitesi başkanı Dai Whittingham da mobil cihazların uçakları nasıl etkilediğine dair bilgi eksikliği nedeniyle uçak modunun önemli olduğunu belirtti.

uçsk

Whittingham,"Eskiden otomatik uçuş kontrol sistemlerine müdahale edebilecekleri endişesi vardı. Deneyimler bu riskin çok düşük olduğunu ortaya çıkardı. Tavsiyemiz, her zaman uçuşa geçildiğinde cihazların uçak modunda olması gerektiği olmuştur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD'de 5G frekanslarının uçuşları engelleyebileceği ve hatta potansiyel olarak hatalı irtifa ölçümlerine yol açabileceği konusunda bir endişe var.

Ancak Whittingham, bunun İngiltere ve AB'de bir sorun olmadığını belirterek, "5G için farklı bir frekans setimiz var ve ABD'de izin verilenden daha düşük güç ayarları var. Seyahat eden halk 5G istiyor. Düzenleyiciler bu olasılığı açacak, ancak yaptıkları her şeyin güvenli olmasını sağlamak için atılacak adımlar olacak” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müşteriler hayatlarının şokunu yaşadı! O anlar gündem olduMüşteriler hayatlarının şokunu yaşadı! O anlar gündem oldu
Üçlü virüs için korkutan uyarı: Ölümcül olabilirÜçlü virüs için korkutan uyarı: Ölümcül olabilir
Selçuk Bayraktar’dan ‘Kızılelma’ paylaşımı: Zor tutuyoruz!Selçuk Bayraktar’dan ‘Kızılelma’ paylaşımı: Zor tutuyoruz!
Anahtar Kelimeler:
uçak uçak modu uçuş

En Çok Okunan Haberler

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Yüzde 90 indirimi duyan koştu! Reyonlarda izdiham, kasada kuyruk

Yüzde 90 indirimi duyan koştu! Reyonlarda izdiham, kasada kuyruk

Öğrencilerin evine zorla girip kalmış! Bir il bu olayı konuşuyor...

Öğrencilerin evine zorla girip kalmış! Bir il bu olayı konuşuyor...

İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga!

İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga!

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı ses getirdi! 'Ülkemize para akacak'

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı ses getirdi! 'Ülkemize para akacak'

Alkollü doktor skandalı!

Alkollü doktor skandalı!

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.