HABER

Uçaklar buzlanmaya karşı alkol ile yıkanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:13 | Son Güncelleme

İstanbul’da Atatatürk Havalimanı’nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Havayolu şirketleri, yolcuların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için tüm tedbirleri aldı.

İstanbul’da Atatatürk Havalimanı’nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Havayolu şirketleri, yolcuların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için tüm tedbirleri aldı. Uçaklar, buzlanmaya karşı ’De-icing’ adı verilen yöntemle alkol ve glikoz karışımı ile yıkandı.
İstanbul’da dün başlayan kar yağışı, gece boyunca zaman zaman etkisini sürdürdü. Atatürk Havalimanı’nda da DHMİ ekipleri kar yağışına karşı gece boyunca hazır bekletildi. Gece havanın soğuması nedeniyle uçaklarda buzlanmaya karşı önlemler alındı. Atatürk Havalimanı’nda kalkış yapacak bazı uçaklar gideceği meydanda ki soğuk hava koşulları nedeniyle pist başında oluşturulan alanlarda ’De-icing’ adı verilen yöntemle buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir madde ile yıkandı. Uçakların kanat, motor, kuyruk ve gövdesi özel bir araçtan püskürtülen alkol ve glikoz karışımı bir madde ile yıkanarak buzlanmaya karşı önlem alındı.

Pistler sık sık kontrol ediliyor
Havaların soğuması ve kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri gece gündüz personelini Atatürk Havalimanı’nda hazır bulundurdu. Nöbetleri hava durumuna göre ayarlayan DHMİ yetkilileri, gece boyunca Atatürk Havalimanı’nda bir aksaklık yaşanmaması için denetlemeler yaptı. Havanın soğuması ve kar yağışı nedeniyle uçakların kalkış ve inişlerinde bir sorun yaşanmaması için, pistlerde sık sık frenleme ölçümü yapan DHMİ yetkilileri, ölçüm sonuçlarını havayolu şirketlerine anlık olarak bildirdi.

PARTNER‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kan bağışı kampanyasıSabiha Gökçen Havalimanı’nda kan bağışı kampanyası
Eski milletvekili Bayram son yolculuğuna uğurlandıEski milletvekili Bayram son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden son dakika Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi

Yazın toprağa gömüp kışın çıkarıyorlar!

Yazın toprağa gömüp kışın çıkarıyorlar!

Çocukluk tutkularını gerçeğe dönüştürdüler

Çocukluk tutkuları iki kardeşe, otomobil müzesi açtırdı

10 metreyi aşan karda köylere ulaşmaya çalışılıyor

10 metreyi aşan karda köylere ulaşmaya çalışılıyor

Hulusi Akar duyurdu! 1076 personel açığa alındı

İşte açığa alınan personel sayısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.